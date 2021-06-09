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遭呼巴掌兩嫌火速遭逮！馬克宏力保市民「霸氣」回應曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
法國總統馬克宏8日造訪南法德龍省，前往當地一間餐旅學校視察，和學生們談論在新冠肺炎疫情過後，人們如何回歸到正常的日常生活。 圖／法新社
法國總統馬克宏8日造訪南法德龍省，前往當地一間餐旅學校視察，和學生們談論在新冠肺炎疫情過後，人們如何回歸到正常的日常生活。 圖／法新社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日展開下鄉行程，不料8日卻在南法和路邊民眾握手時慘遭一名右翼男子呼巴掌。事後據檢方表示，共有2名涉案男子火速遭逮，恐面臨百萬罰金。

綜合外媒報導，馬克宏8日造訪南法德龍省，前往當地一間餐旅學校視察，和學生們談論在新冠肺炎疫情過後，人們如何回歸到正常的日常生活，不料卻在和民眾握手時，慘遭一名高喊著「馬克宏下台」的男子呼巴掌。而馬克宏身旁的兩位隨扈，一位隨即制服了該男子，另一位則是將馬克宏暫時帶離人群。

過沒多久，馬克宏再次回到支持者的排隊人龍，繼續和民眾握手致意。最後共有2名涉案男子遭捕，檢察官指出，警方已依暴力襲擊公僕的罪行，拘捕了該名呼巴掌的男子及同行夥伴，兩人恐面臨3年監禁以及5萬美元（約新台幣138萬元）的罰金。

據悉，一名研究法國極端主義的政治學者告訴法國《BFM電視台》，該男子高喊的是過去幾年，法國極右派或保皇派人士用以拉攏民眾的口號。

當地首長Xavier Angeli事後則向《法國新聞電台》（Franceinfo）透露，在隨扈將攻擊者制服在地時，馬克宏憤怒的斥責隨扈，要求「放開他」。

馬克宏在遭受攻擊後，也接受了當地報紙《Dauphine Libere》的採訪回應道，「暴力、仇恨的言行是不被允許的，這將對民主制度產生威脅。我們不應讓少數極端暴力人士的行為，佔據了重要公共議題的討論空間。」

馬克宏說道，他不會為自身的安全感到畏懼，「過去我不曾停下，未來也將持續前進，沒有任何事物能夠阻擋我。」

馬克宏 法國

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