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辦下去！日媒：G7峰會宣言 各國將表態力挺東京奧運

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
七大工業國集團(G7)將於11日在英國康瓦爾召開峰會。法新社
七大工業國集團(G7)將於11日在英國康瓦爾召開峰會。法新社

東京奧運將在7月下旬登場。日媒讀賣新聞獨家報導，本月11日將在英國舉行的七大工業國峰會(G7)，各國正在協調，將在G7峰會宣言中明確表達力挺東京奧運和殘奧。

報導指出，相關訊息從多名日本政府官員得知。日本首相菅義偉會中也將表明在如期舉辦東奧前提下，採取萬全措施對抗新型肺炎。由於日本國內民調對是否堅持舉辦東京奧運，正反意見拉鋸，日本政府希望透過這次峰會，各國再次表態支持，以提高舉辦奧運的氣勢。

5月的日歐峰會、4月日本首相菅義偉訪美，會晤美國總統拜登後發表的聯合聲明中，也都表達支持東京奧運今年夏天在安心、安全的情況下舉行。

報導並指出，G7峰會上將討論全球經濟如何從疫情中復甦；中國霸權主義在東、南海的舉措應如何因應、維吾爾人權問題等；中東、緬甸、北韓等區域形勢；新冠肺炎在發展國家的公平分配等國際保健議題；民主主義與中俄等國的抗衡；氣候變化等議題。除七國集團外，澳洲、印度、韓國等國元首也將參與。

報導指出，在峰會上，將中國單獨視為議題進行討論十分罕見。菅義偉會中將對中國以武力為基礎，試圖片面改變東海和南海現狀，表示擔憂。同時，對中國正透過支援基礎設施建設，加強對發展中國家的影響，日方將在會中強調援助各國推動高質量基礎設施發展的重要性。預計這樣的想法也將被納入峰會後發表的宣言中。

美國和日本政府打算將「台灣海峽和平與穩定的重要性」也放進G7峰會宣言中，目前正在與主席國英國等國展開協調。今年5月舉行的七國集團外長會議聯合聲明中，也提及台海穩定重要性。

東京奧運 G7

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