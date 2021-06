王室妯娌戰最新一回合 梅根「書」給凱特

「娶某前、生子後」的好運似乎在哈利王子妃梅根(Meghan Markle)身上並不適用。剛生下女兒的她的首本童書The Bench已經於8日在英國發行,卻未能打進亞馬遜排行榜前200名。威廉王子妃凱特出版的攝影集Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020較早發行,首日就衝上亞馬遜排行榜亞軍,現在還排第113名,技壓梅根。

梅根的新書售價12.99英鎊,她說靈感來自她在父親節寫給哈利的一首詩,在長子亞契出生後,從母親的視角觀察父子關係。新書在亞馬遜只排第205名,在童書內也只排到第60名,不過據說各家出版社為了爭取版權,梅根已進帳50萬英鎊。 梅根新書繪本的一副插圖。路透