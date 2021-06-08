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王室妯娌戰最新一回合 梅根「書」給凱特
「娶某前、生子後」的好運似乎在哈利王子妃梅根（Meghan Markle）身上並不適用。剛生下女兒的她的首本童書The Bench已經於8日在英國發行，卻未能打進亞馬遜排行榜前200名。威廉王子妃凱特出版的攝影集Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020較早發行，首日就衝上亞馬遜排行榜亞軍，現在還排第113名，技壓梅根。
梅根的新書售價12.99英鎊，她說靈感來自她在父親節寫給哈利的一首詩，在長子亞契出生後，從母親的視角觀察父子關係。新書在亞馬遜只排第205名，在童書內也只排到第60名，不過據說各家出版社為了爭取版權，梅根已進帳50萬英鎊。
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