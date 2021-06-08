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奈國西北部受襲致88死 村民流離失所

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
奈及利亞西北部凱比州日前發生武裝襲擊事件，造成至少88人死亡，因此警方決定加強警力部署。(photo by AMISOM Public Information on flickr under CC1.0)
奈及利亞西北部凱比州日前發生武裝襲擊事件，造成至少88人死亡，因此警方決定加強警力部署。(photo by AMISOM Public Information on flickr under CC1.0)

奈及利亞西北部凱比州日前發生武裝襲擊事件，襲擊者來自國內尼日和贊法拉州，造成至少88人死亡。凱比州警方發言人阿布巴卡爾6日表示，3日有數十名槍手襲擊凱比州多個村莊，造成至少88人在襲擊中喪生，以及大批村民逃亡，為防止該地區遭受進一步的襲擊，會在當地部署更大規模的警力。

根據《France 24》與《美國之音》報導，凱比州警方發言人阿布巴卡爾6日向法新社表示，3日有數十名騎摩托車的槍手襲擊凱比州的8個村莊，目前已造成88人死亡，以及大批村民逃亡。阿布巴卡爾說，搜索仍在進行中，可能會發現更多屍體，因此死亡人數尚未定論。

凱比州長巴古杜的發言人在一份聲明中表示，襲擊者來自國內尼日和贊法拉州，他們偷竊牛群並破壞莊稼。為了防止該地區遭受進一步的襲擊，警方已向遇襲的村莊部署更大規模的警力。

近年來，槍手對奈及利亞西北部的攻擊持續加增，迫使成千上萬人越過奈及利亞北部邊境逃往尼日。由於先前發生學校大規模綁架事件，襲擊者已在全球惡名昭彰，自去年12月以來，已有800多名學生被綁架勒索贖金。

報導指出，該地區數十年來一直為爭奪資源而發生社區衝突，但最近一些團體暴力指數加增，甚至搶劫、殺人、綁架勒贖。據聯合國國際移民組織所稱，受暴力事件影響，2月份奈及利亞西北部和中部有近70萬人在境內流離失所。

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奈及利亞 綁架 偷竊

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