習近平找戰狼國師談改變戰狼外交 戰狼如何扮熊貓?

中共總書記習近平5月31日主持政治局會議，指示外宣和媒體要把握好語調、謙遜謙和，努力塑造「可信、可愛、可敬的中國形象」。

有分析認為，習近平的這番說法，或表明他對中共戰狼外交官和戰狼式大外宣的不滿。但與此同時，習近平邀請國內著名鷹派學者、有「戰狼國師」之稱的張維為講解如何「講好中國故事」。

中國媒體廣泛引用張維為的話表示，對誤讀中國者，「該出手就出手，該調侃就調侃，該當頭棒喝就當頭棒喝，該和風細雨就和風細雨」。

張維為奉旨講述如何傳播中國聲音，為何戰狼姿態不改？如果習近平不滿戰狼外交，為何又奉戰狼學者為國師？中國外宣會扭轉其戰狼立場嗎？

美國之音報導，《北京之春》榮譽主編胡平表示，無論是中國的外宣還是「戰狼外交」風格，問題的本質其實在於中國外交的內容和中國國內的政策。如果這些本質性的問題得不到解決，中國的大外宣就很難塑造出習近平所要求的塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象。

「因為你已經顯示出你戰狼的面目了，再回過頭去裝熊貓沒什麼意思了。再說中共外交在國際上碰壁不是形式的問題、不是風格的問題，是內容的問題、是實質的問題。只要中共不改變你的內容，不改變你的實質，你怎麼改變形式、改變風格，也不可能讓人家感到可信、可愛、可敬。」