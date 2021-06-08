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起作用！日經：美日聯合聲明後 共機繞台次數大幅減少

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
日經新聞報導，自美日發表聯合聲明以來，共機闖入我西南防空識別區的次數明顯下降。圖為殲-16戰機。圖／國防部
日經新聞報導，自美日發表聯合聲明以來，共機闖入我西南防空識別區的次數明顯下降。圖為殲-16戰機。圖／國防部

根據日經新聞整理的數據顯示，自從美國總統拜登和日本首相菅義偉在4月16日峰會期間強調台海和平與穩地的重要性以來，中國在台灣防空識別區（ADIZ）的軍事活動已大幅減少。

報導指出，在美日兩國領袖睽違52年來首次在聯合聲明中提及台灣後，中國似乎正停止在此敏感問題激怒美國。中國將在7月1日慶祝中共建黨100周年，因此也將國內秩序放在優先順位。

根據日經彙整的數據，解放軍在1月1日至4月16日期間，共派出257架軍機前往台灣西南防空識別區，包括殲-10和殲-16戰機，每周約五天，平均每次派3.4架軍機，期間有九天派出10架或以上，最多的一日達到25架。

報導指出，而自從4月16日美日領袖峰會後，解放軍平均每次派的軍機則降至1.9架。過去14天中，解放軍派軍機前往台灣防空識別區的天數只有七天，有一天派出兩架，其餘六天都只派出一架。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時表示，美日聲明產生明顯效果，自從峰會後，解放軍在台灣周邊的活動，無倫是規模還是頻率都有所減少。

蘇紫雲還提到，中國近日與菲律賓和馬來西亞等東南亞國家出現海洋和空域紛爭，認為中國一方面想避免在台灣問題上與美國對抗，但同時期望在中共黨慶前展現軍力。

解放軍 中共 馬來西亞

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