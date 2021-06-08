日經：G7高峰會將討論台海議題 聯合公報首提台灣海峽

日經新聞報導，七大工業國（G7）正討論，將在本周末G7高峰會後發表的聯合聲明中提到台灣海峽，此時正值美國和日本尋求統一陣線，對抗中國大陸對台灣施加的壓力。

G7領袖高峰會本周五（11日）將在英國登場，為期三天，是2019年8月以來七國領袖首度面對面開會。中國大陸相關議題被列為高度重視的議題，不僅包含台灣議題，也包括香港和新疆人權問題。

美、日希望說服其他成員國依循5月的G7外長會議公報，該公報表達成員國「強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸問題和平解決」。

若果真實現，將代表G7領袖高峰會聯合公報首度直接提及台灣海峽。公報內容預期也將表達「關切」中國大陸維吾爾族穆斯林少數族群受人權侵害、香港支持民主活動遭打壓等議題。

日經報導指出，現在的目標是確保與會國對北京當局的基本立場，與會國還包含澳洲、南韓等非G7成員國，這些國家受邀是為了確保能進行無縫合作。

報導說，台灣預期被納入涵蓋在討論中國大陸一系列議題的議程中，相關議題包含安全、經濟疑慮、疫情和氣候變遷。

美國總統拜登尋求與盟國合作，抑制中國大陸的海上入侵和侵害人權等行為。在近期舉行的美日、美韓雙邊會議後，聯合聲明都明確提及台灣海峽，而美方希望G7比照辦理，展示出主要國家在這議題上同一陣線。

讓歐洲表態尤其重要，因為歐洲國家對於中國大陸的批評力道向來比美國克制，主要把雙邊經濟關係視為優先，由於地緣關係較遠，因此不把中國大陸視為太大的安全威脅。不過，歐洲對中國大陸問題也愈來愈警覺。

台灣問題也已成為經濟安全疑慮，因為台灣是全世界最大半導體生產國，若台海地區陷入衝突，將使全球供應鏈斷鏈，歐洲國家由衷希望遏制這種風險。