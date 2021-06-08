快訊

賜我救世正能量？因疫大熱的「吸引力法則」論戰

日經：G7高峰會將討論台海議題 聯合公報首提台灣海峽

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
G7高峰會將在本周末登場。（路透）
G7高峰會將在本周末登場。（路透）

日經新聞報導，七大工業國（G7）正討論，將在本周末G7高峰會後發表的聯合聲明中提到台灣海峽，此時正值美國和日本尋求統一陣線，對抗中國大陸對台灣施加的壓力。

G7領袖高峰會本周五（11日）將在英國登場，為期三天，是2019年8月以來七國領袖首度面對面開會。中國大陸相關議題被列為高度重視的議題，不僅包含台灣議題，也包括香港新疆人權問題。

美、日希望說服其他成員國依循5月的G7外長會議公報，該公報表達成員國「強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸問題和平解決」。

若果真實現，將代表G7領袖高峰會聯合公報首度直接提及台灣海峽。公報內容預期也將表達「關切」中國大陸維吾爾族穆斯林少數族群受人權侵害、香港支持民主活動遭打壓等議題。

日經報導指出，現在的目標是確保與會國對北京當局的基本立場，與會國還包含澳洲、南韓等非G7成員國，這些國家受邀是為了確保能進行無縫合作。

報導說，台灣預期被納入涵蓋在討論中國大陸一系列議題的議程中，相關議題包含安全、經濟疑慮、疫情和氣候變遷。

美國總統拜登尋求與盟國合作，抑制中國大陸的海上入侵和侵害人權等行為。在近期舉行的美日、美韓雙邊會議後，聯合聲明都明確提及台灣海峽，而美方希望G7比照辦理，展示出主要國家在這議題上同一陣線。

讓歐洲表態尤其重要，因為歐洲國家對於中國大陸的批評力道向來比美國克制，主要把雙邊經濟關係視為優先，由於地緣關係較遠，因此不把中國大陸視為太大的安全威脅。不過，歐洲對中國大陸問題也愈來愈警覺。

台灣問題也已成為經濟安全疑慮，因為台灣是全世界最大半導體生產國，若台海地區陷入衝突，將使全球供應鏈斷鏈，歐洲國家由衷希望遏制這種風險。

G7 台灣海峽 台海 香港 新疆

延伸閱讀

日經：日本研議今夏發行疫苗護照 盼提商務旅行

日本歐盟聲明言及台海 日經：為G7討論台灣議題鋪路

反制黑夜膠舟突破海防 海軍找到方法了！

陸國防部批美艦穿航台海、闖西沙 無異「玩火」

相關新聞

德大選前哨戰 基民黨在地方大勝

德國東部薩克森-安哈特邦六日舉行邦議會選舉，這是九月廿六日國會大選前最後一次邦選舉，被視為大選風向球，結果執政的基督教民...

哈利喜獲愛女 以女王與黛妃為名

英國哈利王子的妻子梅根四日在美國加州產下女嬰，以英國女王伊麗莎白二世與哈利已故母親黛安娜王妃的名字命名。

秘魯總統大選 藤森女兒微幅領先

南美洲國家秘魯總統大選決選六日投票，保守派的藤森惠子保持微幅領先，但隨著鄉村選票陸續開出，左派的卡斯蒂約逐步追上，最後結...

英推混合國會 美允代投票

英國和加拿大等國去年疫情嚴峻時為避免國會群聚，紛紛召開「視訊」和「實體」混合會議，美國眾院也通過法案允許眾議員在疫情期間...

騰訊副總裁批短影音是豬食 大陸網民為何不埋單

大陸騰訊副總裁、愛上視頻首席執行官孫忠懷近期表示，部分的短影音低智商又低俗，還說「你喜歡豬食，看到的就全是豬食，沒有別的」。一席「豬食論」引起軒然大波，不僅網民不買單，連抖音也直接回擊。

兼顧防疫和國會運作！英推混合國會 美允代理投票

英國和加拿大等國去年疫情嚴峻時為避免國會群聚，紛紛召開「視訊」和「實體」混合會議，美國眾院也通過法案允許眾議員在疫情期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。