這位傳奇設計師談疫後時尚產業：人們還是會盛裝打扮

20年前，知名華裔設計師周仰傑（Jimmy Choo）和同名品牌Jimmy Choo分道揚鑣，但他仍持續設計高級訂製服與鞋履，以及全新的禮服系列。同時，他還擔任馬來西亞的旅遊大使，並在倫敦開設時尚學校，培養年輕的設計師。

周仰傑近來接受華爾街日報訪問時，談到新冠肺炎疫情對時尚產業造成的改變、他持續設計的動機，以及人們是否會再盛裝打扮等議題。已下為訪談摘要：

WSJ：在線上、而非在伸展台上展示作品的情況如何？你認為在新冠疫情消退後，時尚業還會回到過往的樣貌嗎？

周：我們在過去一年辦了一場數位時裝秀。我相信，當疫情慢慢消退，我們將重返伸展台。人們喜歡聆聽展示時的音樂、欣賞模特兒。在數位的感覺大不相同。我認為實體時裝秀將東山再起。

WSJ：人們在疫情期間穿得更休閒，之後人們還會盛裝打扮嗎？

周：我過去一年來都待在馬來西亞，當地的人仍會好好打扮，否則生活太無趣了。人們喜歡購物、穿戴優質的服飾。

WSJ：為何會開設JCA倫敦時尚學院？這所學校和其他時尚學校有何不同？

周：我在大學時是學設計，但從未學到時尚的商業面，也沒學到該怎麼和工廠合作。我的父親總是跟我說，我應該要把技藝傳承下去，否則就會失傳。

WSJ：你會給年輕設計師什麼建議？

周：必須熱愛自己所做的事。若他們不這麼做，那就沒意義了，不能只想著要出名和賺很多錢。另外，若有自己不懂的事物，就要問，如果不問，就永遠都學不會。我父親教會了我這件事。

WSJ：你是怎麼開始職涯的？

周：我的父親時時告訴我，要飲水思源。我的父親是位鞋子設計師，叔叔和母親也都是，我來自鞋匠世家。我的父親從沒要我遵循他的腳步，但我一直要感謝我的父母，若不是他們，就不會有今天的我。

WSJ: You sold your stake in Jimmy Choo, the footwear company that is now owned by Capri Holdings Ltd., in 2001. Why?

WSJ：為什麼要在2001年賣出Jimmy Choo的持股？

周：作為設計師，我一直都在工作，都沒回家看看小孩。我睡在工作室，翌日上午洗漱後又開始工作。我當時覺得，該是花更多時間陪家人的時候了。

WSJ：但你仍以你的中文名字設計鞋子。