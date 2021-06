這位傳奇設計師談疫後時尚產業：人們還是會盛裝打扮

20年前,知名華裔設計師周仰傑(Jimmy Choo)和同名品牌Jimmy Choo分道揚鑣,但他仍持續設計高級訂製服與鞋履,以及全新的禮服系列。同時,他還擔任馬來西亞的旅遊大使,並在倫敦開設時尚學校,培養年輕的設計師。

周仰傑近來接受華爾街日報訪問時,談到新冠肺炎疫情對時尚產業造成的改變、他持續設計的動機,以及人們是否會再盛裝打扮等議題。已下為訪談摘要:

WSJ:在線上、而非在伸展台上展示作品的情況如何?你認為在新冠疫情消退後,時尚業還會回到過往的樣貌嗎?

周:我們在過去一年辦了一場數位時裝秀。我相信,當疫情慢慢消退,我們將重返伸展台。人們喜歡聆聽展示時的音樂、欣賞模特兒。在數位的感覺大不相同。我認為實體時裝秀將東山再起。

WSJ:人們在疫情期間穿得更休閒,之後人們還會盛裝打扮嗎?

周:我過去一年來都待在馬來西亞,當地的人仍會好好打扮,否則生活太無趣了。人們喜歡購物、穿戴優質的服飾。

WSJ:為何會開設JCA倫敦時尚學院?這所學校和其他時尚學校有何不同?

周:我在大學時是學設計,但從未學到時尚的商業面,也沒學到該怎麼和工廠合作。我的父親總是跟我說,我應該要把技藝傳承下去,否則就會失傳。

WSJ:你會給年輕設計師什麼建議?

周:必須熱愛自己所做的事。若他們不這麼做,那就沒意義了,不能只想著要出名和賺很多錢。另外,若有自己不懂的事物,就要問,如果不問,就永遠都學不會。我父親教會了我這件事。

WSJ:你是怎麼開始職涯的?

周:我的父親時時告訴我,要飲水思源。我的父親是位鞋子設計師,叔叔和母親也都是,我來自鞋匠世家。我的父親從沒要我遵循他的腳步,但我一直要感謝我的父母,若不是他們,就不會有今天的我。

WSJ: You sold your stake in Jimmy Choo, the footwear company that is now owned by Capri Holdings Ltd., in 2001. Why?

WSJ:為什麼要在2001年賣出Jimmy Choo的持股?

周:作為設計師,我一直都在工作,都沒回家看看小孩。我睡在工作室,翌日上午洗漱後又開始工作。我當時覺得,該是花更多時間陪家人的時候了。

WSJ:但你仍以你的中文名字設計鞋子。