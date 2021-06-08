這位傳奇設計師談疫後時尚產業：人們還是會盛裝打扮

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
一場疫情讓全世界全都變了樣，時尚產業還能跟以前一樣嗎？路透
一場疫情讓全世界全都變了樣，時尚產業還能跟以前一樣嗎？路透

20年前，知名華裔設計師周仰傑（Jimmy Choo）和同名品牌Jimmy Choo分道揚鑣，但他仍持續設計高級訂製服與鞋履，以及全新的禮服系列。同時，他還擔任馬來西亞的旅遊大使，並在倫敦開設時尚學校，培養年輕的設計師。

周仰傑近來接受華爾街日報訪問時，談到新冠肺炎疫情對時尚產業造成的改變、他持續設計的動機，以及人們是否會再盛裝打扮等議題。已下為訪談摘要：

WSJ：在線上、而非在伸展台上展示作品的情況如何？你認為在新冠疫情消退後，時尚業還會回到過往的樣貌嗎？

周：我們在過去一年辦了一場數位時裝秀。我相信，當疫情慢慢消退，我們將重返伸展台。人們喜歡聆聽展示時的音樂、欣賞模特兒。在數位的感覺大不相同。我認為實體時裝秀將東山再起。

WSJ：人們在疫情期間穿得更休閒，之後人們還會盛裝打扮嗎？

周：我過去一年來都待在馬來西亞，當地的人仍會好好打扮，否則生活太無趣了。人們喜歡購物、穿戴優質的服飾。

WSJ：為何會開設JCA倫敦時尚學院？這所學校和其他時尚學校有何不同？

周：我在大學時是學設計，但從未學到時尚的商業面，也沒學到該怎麼和工廠合作。我的父親總是跟我說，我應該要把技藝傳承下去，否則就會失傳。

WSJ：你會給年輕設計師什麼建議？

周：必須熱愛自己所做的事。若他們不這麼做，那就沒意義了，不能只想著要出名和賺很多錢。另外，若有自己不懂的事物，就要問，如果不問，就永遠都學不會。我父親教會了我這件事。

WSJ：你是怎麼開始職涯的？

周：我的父親時時告訴我，要飲水思源。我的父親是位鞋子設計師，叔叔和母親也都是，我來自鞋匠世家。我的父親從沒要我遵循他的腳步，但我一直要感謝我的父母，若不是他們，就不會有今天的我。

WSJ: You sold your stake in Jimmy Choo, the footwear company that is now owned by Capri Holdings Ltd., in 2001. Why?

WSJ：為什麼要在2001年賣出Jimmy Choo的持股？

周：作為設計師，我一直都在工作，都沒回家看看小孩。我睡在工作室，翌日上午洗漱後又開始工作。我當時覺得，該是花更多時間陪家人的時候了。

WSJ：但你仍以你的中文名字設計鞋子。

周：許多老友來跟我說，能不能為他們女兒設計鞋子。設計一直是我熱愛的事物。若我能在90或100歲之前，把自己的知識傳承下去，我會非常高興。

創辦知名品牌JIMMY CHOO的馬來西亞籍設計師周仰傑，曾是戴安娜王妃御用鞋匠。路透
創辦知名品牌JIMMY CHOO的馬來西亞籍設計師周仰傑，曾是戴安娜王妃御用鞋匠。路透

疫情

延伸閱讀

去年進決賽今年一輪遊 熱火寫下難堪紀錄

風向變了 臉書不再移除「人造病毒」貼文

TAG Heuer添新血！士官長Jimmy Butler加入品牌大使陣容

外媒：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

相關新聞

德大選前哨戰 基民黨在地方大勝

德國東部薩克森-安哈特邦六日舉行邦議會選舉，這是九月廿六日國會大選前最後一次邦選舉，被視為大選風向球，結果執政的基督教民...

哈利喜獲愛女 以女王與黛妃為名

英國哈利王子的妻子梅根四日在美國加州產下女嬰，以英國女王伊麗莎白二世與哈利已故母親黛安娜王妃的名字命名。

秘魯總統大選 藤森女兒微幅領先

南美洲國家秘魯總統大選決選六日投票，保守派的藤森惠子保持微幅領先，但隨著鄉村選票陸續開出，左派的卡斯蒂約逐步追上，最後結...

英推混合國會 美允代投票

英國和加拿大等國去年疫情嚴峻時為避免國會群聚，紛紛召開「視訊」和「實體」混合會議，美國眾院也通過法案允許眾議員在疫情期間...

騰訊副總裁批短影音是豬食 大陸網民為何不埋單

大陸騰訊副總裁、愛上視頻首席執行官孫忠懷近期表示，部分的短影音低智商又低俗，還說「你喜歡豬食，看到的就全是豬食，沒有別的」。一席「豬食論」引起軒然大波，不僅網民不買單，連抖音也直接回擊。

兼顧防疫和國會運作！英推混合國會 美允代理投票

英國和加拿大等國去年疫情嚴峻時為避免國會群聚，紛紛召開「視訊」和「實體」混合會議，美國眾院也通過法案允許眾議員在疫情期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。