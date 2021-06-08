非洲假新冠疫苗猖獗 成防疫新威脅

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

新冠疫苗正在全球各地陸續出現。美國藥廠輝瑞（Pfizer）4月在墨西哥、波蘭發現首批其新冠疫苗的仿造品，然而，在全球最大仿冒藥市場、新冠疫苗接種進度遠落後於已開發國家的非洲大陸，這個發展特別令人憂心。

華爾街日報報導，在去年11月，南非警方在哲密斯頓（Germiston）工業園區一座倉庫內破獲400瓶、約2,400劑的假新冠疫苗，是迄今所查獲的最多假疫苗。南非政府和公衛當局警告，這可能只是假疫苗危機的開端，國際刑警組織（Interpol）也表示，這只是新冠疫苗相關犯罪行為的「冰山一角」。

非營利組織Good Governance Africa管理運送影響計畫負責人Craig Moffat說，非洲的制度沒有西方的體制那麼強健，「只要我們的疫苗施打的進度落後，就會創造出非法藥物的其他通路」。

台拉維夫資安業者Check Point軟體科技公司的產品脆弱度研究部門主管Oded Vanunu指出，自去年12月來，在暗網（dark web）可取得的新冠疫苗數量暴增，賣家已從十幾位激增至約1,500位，這些非法疫苗的價格也在同期翻漲三倍，每劑要價約1,000美元。肯亞今年4月已因擔心民眾打到假疫苗，禁止民間企業進口疫苗。

現在還不清楚南非當局查獲的假疫苗內容，但奈及利亞食品藥物管理局在1月呼籲，大眾應關注假疫苗的消息，流通中的假疫苗可能導致「與新冠疫情相似的病症，或其他可能致命的嚴重疾病」。

非洲各國已苦於對抗假新聞，但這個地區共有54個國家、使用超過1,000種語言，且當地媒體缺乏資金，都提高各國政府打擊謠言和錯誤資訊散播的複雜度。藥物需求高、當地生產設施不足，已導致非洲成為假藥銷售的熱點。

在許多已開發國家都在加速施打新冠疫苗之際，多數非洲國家都還在苦等疫苗。世界衛生組織（WHO）的數據顯示，在擁有15億人口的非洲，但僅0.4%的民眾已接種疫苗。

新冠疫苗 非洲 南非

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