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日媒：俄方主動拋出 美俄峰會磋商戰術核武器

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
美國國務卿布林肯5月19日在冰島會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫，除了估量兩個敵對國家之間的巨大鴻溝，並為美國總統拜登和俄國總統普亭的高峰會奠定基礎。 法新社
美國國務卿布林肯5月19日在冰島會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫，除了估量兩個敵對國家之間的巨大鴻溝，並為美國總統拜登和俄國總統普亭的高峰會奠定基礎。 法新社

日媒共同社獨家報導，俄羅斯方面向美方提議，希望16日在日內瓦登場的美俄峰會上，能將美國飛彈防禦系統（MD）納入裁軍談判對象，俄方也願回應大量持有戰術核武器的磋商。報導指出，美俄談判相關人士透露了此一訊息，但美方反應尚不明朗。

此外，俄羅斯方面也考慮在會談中拋出禁止在太空部署武器，以及凍結部署因美俄「中程飛彈條約」（INF）失效而失去限制的中程彈道飛彈等。

報導指出，美俄已協議延長5年的「新削減戰略武器條約」（新START），適用對象僅包含戰略核彈頭及其運輸方式。美俄一致認為，有必要探詢一個廣泛的裁軍框架，以應對日趨複雜、持續增強的軍備。

一般認為，俄羅斯在不受新STRAT限制的短程戰術核武擁有壓倒性優勢，美歐要求掌握數量等實際情況，並加以驗證。俄羅斯則提出前提是，美方先撤去部署於歐洲的戰術核武器，在此之前未同意磋商。

另一方面，俄羅斯警惕自身核戰力被美國的飛彈防禦網封鎖，意圖透過研發高超音速彈道飛彈等方式，突破美方封鎖。美國2002年單方面退出美蘇間「反彈道飛彈條約」（ABM）後，對彈道飛彈防禦的限制已不復存在。

報導指出，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）5月中旬表示，已向美國提出了彙總俄羅斯立場的非正式文件，主張磋商美俄間涉及戰略穩定的所有問題，包含核武器、常規武器、攻擊性武器、防禦性武器等。

彈道飛彈 俄羅斯 核武

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