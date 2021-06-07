德國爆口罩醜聞 衛生部長遭圍剿

(德國之聲中文網) 德國衛生部長施潘 (Jens Spahn) 的辦公室7日發布公開聲明，駁斥他打算讓弱勢群體使用劣質口罩的指責，強調相關的口罩已經通過徹底的測試，符合所有必要的安全要求。他在推特上發言譴責有關批評。

施潘在推特發文寫道：「在選舉日前，有人嚴正地指責，這就是政府對待社會弱勢群體的方式，這種說法是非常令人憤愾的。」

德國新聞雜志《明鏡周刊》(Der Spiegel) 4日在一篇報導中稱，德國衛生部在2020年春季從中國訂購了口罩，估計價格為10億歐元。該訂單是在全球口罩短缺的情況下所發出的，這批中國口罩沒有被測試是否符合歐盟標准，因此送抵後未能立即被使用，還需要經過緊急測試，才能認定這批口罩是否合規。

《明鏡周刊》報道，德國衛生部打算將這些口罩分發給游民丶殘疾人士或受惠於哈茨第四方案的失業救濟者，但把關口罩安全的德國勞動部拒絕批准該計劃。

反對黨嚴詞批評

德國反對黨的領袖出面抨擊施潘與德國衛生部，社會民主黨（SPD）的總書記克領柏勒 (Lars Klingbeil）5日告訴《明鏡周刊》，德國衛生部的計劃「令人憤慨且不人道的」。他說：「部長必須盡快對此作出解釋，他不能在這裡把矛頭指向別人。」

同屬社民黨的議會黨團副主席馬斯特（Katja Mast）5日在推特上寫道：「試圖通過將無效的口罩發送給德國社會中的貧困群體的方式來消耗口罩......這絕對不可接受。」

德國左翼黨的議會領袖科特 (Jan Korte) 則表示，施潘似乎不關心殘疾人士和社會弱勢群體的健康，並稱德國社會似乎已不太在乎施潘運用這種方式掩蓋個人的過失。對於事件爆發後，施潘並未請辭或遭受任何政治後果，科特也感到十分不滿。自由民主黨（FDP）的副主席托雷爾 (Michael Theurer) 在接受德國商報的訪問中則呼籲德國聯邦審計局的特別調查員調查這個問題。

德國衛生部稱嚴格把關

面對各界撻伐，德國衛生部稱在采購包括口罩在內的醫療用品時，該部門已對口罩的品質進行嚴格把關，並稱當時口罩抵達時，德國正處於緊急狀態。德國衛生部稱相關的批評為沒有事實依據且不可接受的言論。

德國衛生部還強調，他們向收容游民和殘疾人士的設施提供口罩時，都將提供生活在那裡的人和雇員最佳保護視為最重要的事。衛生部也補充道，貨物若有「缺陷」不會付款。

施潘6日表示，《明鏡周刊》的報導和反對黨成員的說法在增加德國社會對口罩的不信任。他強調，口罩的安全性絕對是德國衛生部優先關注的事項。

這起口罩相關醜聞爆出的時間點過一天就是德國9月全國大選前的最後一次地區選舉。而這也不是默克爾所屬的基民盟第一次出現與口罩相關的醜聞。此前，該黨議員曾被指控在德國口罩短缺期間謀取暴利。

(德新社、法新社)

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