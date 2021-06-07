快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

法興業銀行：台股貴 狂熱不會永久不退 亞股漲勢有逆風

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
一些分析師認為，包括台股在內亞股最近的漲勢，會在未來幾個月面臨逆風。本報系資料庫
一些分析師認為，包括台股在內亞股最近的漲勢，會在未來幾個月面臨逆風。本報系資料庫

根據一些分析師，亞股最近的漲勢，會在未來幾個月面臨逆風。獲利力道疲軟加上估值高，讓這些分析師對近期走強的亞股抱持謹慎態度。

MSCI亞太指數自5月14日觸及今年來相對低點，已跑贏標普500指數逾3個百分點，贏MSCI AC全球指數2個百分點。

Frank Benzimra在內法國興業銀行策略師上周五撰寫報告指出：「估值進一步上漲的空間很小，我們預期2021年以後的獲利成長動能減弱。」

近期表現相對欠佳的亞股回升，主要是台股在5月恐慌性賣壓後反彈，以及不久前還是全球表現最糟的菲律賓股市有了起色。但台灣股票看起來很貴，而南亞股市成長乏力。

該報告指出，「台灣的股市狂熱不會永久持續。台灣的股票，也和南韓一樣，都受惠於先期成長，以及在加速成長背景下的估值重新調整。基本面現已捉襟見肘。」

台灣加權股票指數現在的價格是預估未來每股盈餘的15倍，低於1月巔峰的19倍，但高於彭博編纂資料得到的過去10年的14倍。

法國興業銀行下修台灣和南韓股市評級至中立，並表示他們預期投資人會轉移曝險到最近修正過的中國大陸股市。

對Invesco全球市場策略師David Chao來說，亞洲因應疫情採取「零感染」政策，是另一關鍵阻力。此區的移動仍被嚴格限制，即使是在疫情已經控制住的地方。亞洲成為航空旅行的禁區。

鑑於疫情近來死灰復燃，以及相對緩慢的疫苗接種速度，新興市場亞洲的股市——尤其是台灣和東南亞——可能繼續遭遇一些逆風。

亞股 疫情 法國

延伸閱讀

貨櫃股領軍 台股開盤點上漲28點

台股抗疫 外資推演三劇本

一周盤前解析／面板、鋼鐵、半導體 聚焦

聯航用人 要看疫苗接種證明

相關新聞

秘魯總統大選開票 農民之子、前總統藤森之女難分勝負

南美洲國家秘魯總統大選決選6日投票，保守派的藤森惠子保持微幅領先，但隨著鄉村選票陸續開出，左派的卡斯蒂約逐步追上，最後結...

兼顧防疫和國會運作！英推混合國會 美允代理投票

英國和加拿大等國去年疫情嚴峻時為避免國會群聚，紛紛召開「視訊」和「實體」混合會議，美國眾院也通過法案允許眾議員在疫情期間...

德大選前哨戰 基民黨大勝 穩住梅克爾交班腳步

德國東部薩克森-安哈特邦6日舉行邦議會選舉，這是9月26日國會大選前最後一次邦選舉，被視為大選風向球，結果執政的基督教民...

鞏固盟邦因應共同挑戰 拜登歐洲行任務清單一覽

美國總統拜登本週將在英國濱海小鎮康瓦爾會晤七大工業國集團（G7）領袖，他將致力鞏固盟邦關係，攜手對抗2019冠狀病毒疾病...

菅義偉：舉辦東奧前提是守護國民生命與健康

日本首相菅義偉今天針對舉辦東京奧運議題表示，首先將先盡全力來解除因應疫情的緊急事態宣言；他並強調，舉辦東奧的前提是能夠守...

日媒：俄方主動拋出 美俄峰會磋商戰術核武器

日媒共同社獨家報導，俄羅斯方面向美方提議，希望16日在日內瓦登場的美俄峰會上，能將美國飛彈防禦系統（MD）納入裁軍談判對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。