法興業銀行：台股貴 狂熱不會永久不退 亞股漲勢有逆風

根據一些分析師，亞股最近的漲勢，會在未來幾個月面臨逆風。獲利力道疲軟加上估值高，讓這些分析師對近期走強的亞股抱持謹慎態度。

MSCI亞太指數自5月14日觸及今年來相對低點，已跑贏標普500指數逾3個百分點，贏MSCI AC全球指數2個百分點。

Frank Benzimra在內法國興業銀行策略師上周五撰寫報告指出：「估值進一步上漲的空間很小，我們預期2021年以後的獲利成長動能減弱。」

近期表現相對欠佳的亞股回升，主要是台股在5月恐慌性賣壓後反彈，以及不久前還是全球表現最糟的菲律賓股市有了起色。但台灣股票看起來很貴，而南亞股市成長乏力。

該報告指出，「台灣的股市狂熱不會永久持續。台灣的股票，也和南韓一樣，都受惠於先期成長，以及在加速成長背景下的估值重新調整。基本面現已捉襟見肘。」

台灣加權股票指數現在的價格是預估未來每股盈餘的15倍，低於1月巔峰的19倍，但高於彭博編纂資料得到的過去10年的14倍。

法國興業銀行下修台灣和南韓股市評級至中立，並表示他們預期投資人會轉移曝險到最近修正過的中國大陸股市。

對Invesco全球市場策略師David Chao來說，亞洲因應疫情採取「零感染」政策，是另一關鍵阻力。此區的移動仍被嚴格限制，即使是在疫情已經控制住的地方。亞洲成為航空旅行的禁區。

鑑於疫情近來死灰復燃，以及相對緩慢的疫苗接種速度，新興市場亞洲的股市——尤其是台灣和東南亞——可能繼續遭遇一些逆風。