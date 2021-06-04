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匈牙利拒絕譴責中國大陸 德國外交官呼籲歐盟改革

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德國外交部國務秘書伯傑（Miguel Berger）周五（6月4日）表示，匈牙利政府在香港問題上阻撓歐盟對中國發表聲明的做法已經過分了。圖／德國之聲
德國外交部國務秘書伯傑（Miguel Berger）周五（6月4日）表示，匈牙利政府在香港問題上阻撓歐盟對中國發表聲明的做法已經過分了。圖／德國之聲

德國外交部國務秘書伯傑（Miguel Berger）周五（6月4日）表示，匈牙利政府在香港問題上阻撓歐盟對中國發表聲明的做法已經過分了。他呼籲歐盟進行必要的改革，在外交政策上實行合格多數投票制。

在過去三周內，匈牙利政府第二次成為歐盟國家中唯一的反對者。此前，它拒絕與其他26個成員國一起呼籲在巴以衝突實現停火。

歐盟在安全政策方面的聯合倡議實行一票否決制，伯傑希望這種情況能夠改變。這位隸屬德國外交部長馬斯團隊的政治家在推特上寫道，如果如此輕而易舉地就能阻止聯合倡議，歐盟的共同外交和安全政策將無法運作。

「匈牙利又阻止了歐盟關於香港的聲明。三周前是關於中東問題。」他發推說，「我們需要就處理異議的方式進行認真的討論，包括合格的多數投票機制。」

常和歐盟「對著幹」

匈牙利經常和歐盟作對，特別是在民主問題上。

周四，歐洲法院駁回了匈牙利關於對它「嚴重違反」歐盟民主價值觀進行調查決定的異議。

當英國在1997年將香港主權移交給中國的時候，中國政府承諾「一國兩制」，確保香港享有和內地政治高壓不一樣的自由。

但這些承諾似乎正在失效。歐盟希望發表一份聯合聲明，譴責中國政府對香港民主運動的鎮壓，但匈牙利政府拒絕支持這一倡議。

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本文章由德國之聲授權提供】

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