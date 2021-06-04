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搭機照「騙」被抓包！網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
法國27歲電視實境秀明星兼網紅希默日前搭飛機從杜拜飛往摩洛哥，並在IG分享一張自己穿著運動服在商務艙擺拍的照片（左），但同機乘客隨後也上推特貼照（右），踢爆她根本是拍完照就回經濟艙去了。畫面翻攝：The Sun
法國27歲電視實境秀明星兼網紅希默日前搭飛機從杜拜飛往摩洛哥，並在IG分享一張自己穿著運動服在商務艙擺拍的照片（左），但同機乘客隨後也上推特貼照（右），踢爆她根本是拍完照就回經濟艙去了。畫面翻攝：The Sun

法國27歲電視實境秀明星兼網紅希默（Oceane El Himer）日前搭飛機從杜拜飛往摩洛哥，並在IG分享一張自己穿著運動服在商務艙擺拍的照片，同機乘客隨後也上推特貼照，踢爆她根本拍完照就回到經濟艙坐好，頓時在社群媒體引發一陣砲轟隆隆。

每日郵報與LADbible報導，從希默貼出照片可見，當時她身穿短版連帽衫與獨特的紫丁香色運動褲，背後則是商務艙的豪華座椅，並在圖說寫下服飾品牌與「下一站-摩洛哥，我飛整夜」，獲得超過10萬名粉絲點讚。

不過，希默隨後就被其他乘客抓包。從推特流傳照片可見，穿著同一套運動裝的希默其實人在經濟艙，就跟其他人一樣擠在普通的座位上。報導特別指出，就算長髮遮住大部分臉龐，她就是在服裝上露出馬腳。

隨著事情曝光與抓包照片大肆流傳，希默上Snapchat辯護，指「搭經濟艙旅行並不可恥」，直指「我搭好幾班飛機才抵達南邊，包含一趟的經濟艙。就拍個照，我認了。我完全承擔坐經濟艙旅行的事實，我不是喜歡招搖她有錢一類的女孩。對啦，我坐經濟艙與商務艙旅行，又怎樣？問題出在哪，我不懂？人生正發生更為嚴重的事」。

不過，希默近日又在IG新上傳一張地點標記為杜拜的照片，可見到她與旅伴身處一架飛機的豪華座艙。兩人都是一手拿著一杯香檳，另一手則對鏡頭比出中指。還在圖說寫下，「這次我保證我付錢了」。

法國27歲電視實境秀明星兼網紅希默日前被同機乘客抓包假裝搭商務艙後，近日新上傳一張照片，可見到她與旅伴身處一架飛機的豪華座艙。兩人都是一手拿著一杯香檳，另一手則對鏡頭比出中指。畫面翻攝：IG/oceanelhimer
法國27歲電視實境秀明星兼網紅希默日前被同機乘客抓包假裝搭商務艙後，近日新上傳一張照片，可見到她與旅伴身處一架飛機的豪華座艙。兩人都是一手拿著一杯香檳，另一手則對鏡頭比出中指。畫面翻攝：IG/oceanelhimer

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