日執政黨參議員促政府修訂美日防衛指針 納台灣和南海

日本執政黨國會議員周四建議日本和美國修訂兩國的防衛合作指針，將牽涉中國大陸的可能導火線列入重點，尤其是台灣和南海。

這個防衛合作指針明訂日本防衛隊和美軍各自的角色和任務，以及共同合作的方式。

這份文件最初在1978年擬定，時值冷戰時期，視蘇聯可能進犯北海道為主要威脅。後來修訂過兩次，第一次是在1997年北韓試射導彈，第二次是在2015年日本通過立法允許實施防衛性質的演習。

日經新聞指出，國會議員這次所提的第三次修訂，將台灣海峽列入焦點，並強調要對中國大陸和其軍事擴張有所準備。報導說，自民黨外交部會長、參議員佐藤正久主張，日本政府應考慮一旦台海發生衝突要如何撤僑。

佐藤曾任職自衛隊上校，在自民黨視為主張對中強硬的鷹派。他告訴日經新聞：「美國目前重心完全擺在中國和台灣。若有狀況發生，我們該怎麼辦？」

佐藤指出，整合空軍和飛彈防空系統，應是美日合作的優先項目，辦法有利用無人機偵測飛彈，並啟用低軌道的偵察衛星。

據日經報導，一旦爆發台海衝突，美軍從本土要花三周才能馳援當地，因此駐日美軍將扮演先頭部隊。日本自衛隊也可能扮演支援的角色，補給燃料和糧食，並提供運輸。

佐藤也主張，日本應效法美國，參與南海的自由航行行動。他說：「這是運送石油到日本的航道。自衛隊應參與自由航行行動，為確保民船鋪路。」