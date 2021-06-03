聽新聞
test
0:00 / 0:00
迦薩人道危機加劇 20萬人需醫療救助
以巴衝突結束後，巴勒斯坦自治區迦薩走廊有近20萬人亟需醫療援助！聯合國官員和國際紅十字會2日前往迦薩，觀察並評估以色列轟炸造成的破壞。先前的武裝衝突，已使當地的人道主義危機加劇，世界衛生組織表示，正在加大援救力度，提供近20萬人醫療援助。紅十字國際委員會也呼籲國際社會，捐輸1600萬美元。
人道危機加劇
《半島電視台》報導，迦薩走廊當局說，以色列5月10日開始襲擊迦薩後，造成至少254人死亡，房屋、學校、醫院及其他關鍵基礎設施嚴重損毀。
以巴已在5月21日達成停火協議。《聯合國新聞》提到，世衛組織2日表示，整個巴勒斯坦自治區因先前的武裝衝突，引發更進一步的人口流離失所，並加劇長期的人道主義危機，上個月的敵對行動，導致逾7.7萬人流離失所，30處醫療設施遭到破壞。
新冠疫情續增溫
由於新冠疫情仍然是一個持續存在的威脅，世衛組織表示，它已透過全球疫苗取得機制（COVAX）提供26萬多劑新冠疫苗給巴勒斯坦自治區的居民。截至2021年5月31日，巴勒斯坦自治區通報33萬7191例確診病例和3765例死亡，且最近幾週迦薩的新冠陽性病例增加。
世衛組織曾在5月20日呼籲提供700 萬美元，以支持其未來六個月的衛生行動，重點在於創傷和緊急護理、心理健康和社會心理服務、宣傳，並維持包括新冠防治在內的基本衛生服務。然而，至今僅收到230萬美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言