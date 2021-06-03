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迦薩人道危機加劇 20萬人需醫療救助

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
先前以色列歷時11天的轟炸，對迦薩走廊造成極大的破壞。 (photo by半島電視台影片截圖)
先前以色列歷時11天的轟炸，對迦薩走廊造成極大的破壞。 (photo by半島電視台影片截圖)

以巴衝突結束後，巴勒斯坦自治區迦薩走廊有近20萬人亟需醫療援助！聯合國官員和國際紅十字會2日前往迦薩，觀察並評估以色列轟炸造成的破壞。先前的武裝衝突，已使當地的人道主義危機加劇，世界衛生組織表示，正在加大援救力度，提供近20萬人醫療援助。紅十字國際委員會也呼籲國際社會，捐輸1600萬美元。

人道危機加劇

《半島電視台》報導，迦薩走廊當局說，以色列5月10日開始襲擊迦薩後，造成至少254人死亡，房屋、學校、醫院及其他關鍵基礎設施嚴重損毀。

以巴已在5月21日達成停火協議。《聯合國新聞》提到，世衛組織2日表示，整個巴勒斯坦自治區因先前的武裝衝突，引發更進一步的人口流離失所，並加劇長期的人道主義危機，上個月的敵對行動，導致逾7.7萬人流離失所，30處醫療設施遭到破壞。

新冠疫情續增溫

由於新冠疫情仍然是一個持續存在的威脅，世衛組織表示，它已透過全球疫苗取得機制（COVAX）提供26萬多劑新冠疫苗給巴勒斯坦自治區的居民。截至2021年5月31日，巴勒斯坦自治區通報33萬7191例確診病例和3765例死亡，且最近幾週迦薩的新冠陽性病例增加。

世衛組織曾在5月20日呼籲提供700 萬美元，以支持其未來六個月的衛生行動，重點在於創傷和緊急護理、心理健康和社會心理服務、宣傳，並維持包括新冠防治在內的基本衛生服務。然而，至今僅收到230萬美元。

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