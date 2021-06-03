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智利總統為疫情道歉 經濟衰退難挽頹勢

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
智利總統近日雖向民眾道歉處理疫情與經濟危機不佳，但民眾對此多不領情。（Photo by Foreign, Commonwealth & Development Office on Flickr under CC 2.0）
智利總統近日雖向民眾道歉處理疫情與經濟危機不佳，但民眾對此多不領情。（Photo by Foreign, Commonwealth & Development Office on Flickr under CC 2.0）

智利總統恐將因為抗疫不力而無法連任！智利總統皮涅拉1日在國會演說時，對於政府無法及時幫助民眾向全國道歉。不過執政黨上個月的眾議院選舉中僅獲得4分之1不到的席次，許多過去的右派盟友也不再支持他，雖然智利相比南美其他國家的疫苗施打率高出許多，但民眾不滿疫情帶來的經濟衰退、所得不均，執政情勢不樂觀。

總統不得民心

根據《半島電視台》報導，智利總統皮涅拉近日在國會演講時，為政府在疫情中無法及時幫助民眾度過經濟危機，導致民怨四起致歉。不過他在演講時也只有幾位眾議員在場，多數盟友都已不願為他背書。

《半島》另一則報導提到，雖然支持右派的報紙對於他的演講表示歡迎，但他目前在國內的支持度僅有9%，且上個月的眾議員選舉中，執政黨在國會155席中僅獲得37席，執政的右派勢力大幅下滑，原本就有一定支持度的左翼政黨死灰復燃，而這對於11月將舉行的總統大選非常不利。

「無論是選民或者是政治盟友，他們都已經拋棄皮涅拉了。」前外交官阿亞拉受訪時表示，絕大多數的智利人已不再認同他處理智利面對社會、經濟與公衛危機的方式。雖然皮涅拉在2017年以54.5%的選票連任，他也是智利近20年來第1位右翼總統，但執政後期國內貧富不均，民眾紛紛呼籲政府進行改革。

貧富差距嚴重

《雅虎新聞》提到，皮涅拉還試圖通過合法化同性婚姻做為政治牛肉，爭取選民支持右派，不過智利的同性婚姻法案在2017年送交國會時就卡關至今，加上智利民眾近年來對於傳統政黨的不滿日漸上升，雖然智利是南美洲最有錢的國家之一，但貧富差距也非常嚴重。

另外，雖然皮涅拉一直以疫苗施打率捍衛自己的領導地位，《半島》也認為政府的疫苗計畫能讓民眾可以方便獲得疫苗施打，讓智利每天每百人平均可獲得1.08劑的疫苗施打，但他的支持度仍無法提升。2019年智利甚至因為地鐵票漲價引發大規模示威，原本就不好的經濟更因疫情惡化。

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