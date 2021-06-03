在野黨整合成功！盼終結內唐亞胡執政、以國政治恐變天

以色列在野陣營近日達成「共組聯合政府」協議，希望藉此齊力為終結總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）長達12年的執政鋪路。

中間派未來黨（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid）於組閣期限屆滿的前夕呈報總統李佛林（Reuven Rivlin），稱8個黨派已達成共組團結政府協議，包括原本不被看好會加入的伊斯蘭主義政黨聯合阿拉伯民主黨（United Arab List）領導人阿巴斯（Mansour Abbas），最終也同意成為政治盟友。

在內唐亞胡兩年內「4度試圖組閣失利」後，總統李佛林（Reuven Rivlin）上月5日指定拉皮德籌組政府，他的未來黨於以色列兩年內第4場無定論大選後，成為國會第2大黨。拉皮德於組閣大限前推文表示「不管有沒有投票支持，新政府致力為全體以色列人民做事」，並強調「它會竭盡全力團結以色列社會」。

李佛林隨後也推文向拉皮德致賀，稱「我恭喜你，拉皮德，以及以色列國會核心領袖們，達成共組成政府協議」，並表示「期盼以色列國會儘速依法為批准新政府開會」。

根據獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，依照聯合政府協議，右派政黨聯盟右傾（Yamina ）領導人班奈特（ Naftali Bennett）將會先擔任總理兩年，再交棒給拉皮德。拉皮德的組閣協議在跨政治光譜的中、小型政黨間拼拼湊湊，僅掌握國會極微弱過半優勢，包括首度有代表巴勒斯坦裔以色列公民的政黨加入，占總人口2成。

聯合阿拉伯民主黨領導人阿巴斯對拉皮德相挺，成為聯合政府得以成形的關鍵，但是他支持可能的極右派總理班奈特政府，也在巴勒斯坦人間引起爭議。阿巴斯指出「我們希望組成可以服務包括阿拉伯裔公民的全民政府，因此我們做出艱難決定。我們了解有許多不同意見，但我們必須達成整體性協議」。