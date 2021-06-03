快訊

若歐美逐漸克服疫情 他斷言航空業勢必出現大變化

遲到總比自爆好？美國疫苗「緊急授權」十大問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在野黨整合成功！盼終結內唐亞胡執政、以國政治恐變天

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
以色列在野陣營近日達成「共組聯合政府」協議，希望藉此齊力為終結總理內唐亞胡長達12年的執政鋪路。美聯社
以色列在野陣營近日達成「共組聯合政府」協議，希望藉此齊力為終結總理內唐亞胡長達12年的執政鋪路。美聯社

以色列在野陣營近日達成「共組聯合政府」協議，希望藉此齊力為終結總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）長達12年的執政鋪路。

中間派未來黨（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid）於組閣期限屆滿的前夕呈報總統李佛林（Reuven Rivlin），稱8個黨派已達成共組團結政府協議，包括原本不被看好會加入的伊斯蘭主義政黨聯合阿拉伯民主黨（United Arab List）領導人阿巴斯（Mansour Abbas），最終也同意成為政治盟友。

在內唐亞胡兩年內「4度試圖組閣失利」後，總統李佛林（Reuven Rivlin）上月5日指定拉皮德籌組政府，他的未來黨於以色列兩年內第4場無定論大選後，成為國會第2大黨。拉皮德於組閣大限前推文表示「不管有沒有投票支持，新政府致力為全體以色列人民做事」，並強調「它會竭盡全力團結以色列社會」。

李佛林隨後也推文向拉皮德致賀，稱「我恭喜你，拉皮德，以及以色列國會核心領袖們，達成共組成政府協議」，並表示「期盼以色列國會儘速依法為批准新政府開會」。

根據獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，依照聯合政府協議，右派政黨聯盟右傾（Yamina ）領導人班奈特（ Naftali Bennett）將會先擔任總理兩年，再交棒給拉皮德。拉皮德的組閣協議在跨政治光譜的中、小型政黨間拼拼湊湊，僅掌握國會極微弱過半優勢，包括首度有代表巴勒斯坦裔以色列公民的政黨加入，占總人口2成。

聯合阿拉伯民主黨領導人阿巴斯對拉皮德相挺，成為聯合政府得以成形的關鍵，但是他支持可能的極右派總理班奈特政府，也在巴勒斯坦人間引起爭議。阿巴斯指出「我們希望組成可以服務包括阿拉伯裔公民的全民政府，因此我們做出艱難決定。我們了解有許多不同意見，但我們必須達成整體性協議」。

不過拉皮德還無法立即終結內唐亞胡執政，國會議員可望下周就他的組閣提案進行表決。在此之前，內唐亞胡將繼續試圖策反加入拉皮德陣營的國會議員。

中間派未來黨領導人拉皮德於組閣期限屆滿的前夕呈報總統李佛林，稱8個黨派已達成共組團結政府協議，包括原本不被看好會加入的伊斯蘭主義政黨聯合阿拉伯民主黨領導人阿巴斯，最終也同意成為政治盟友。法新社
中間派未來黨領導人拉皮德於組閣期限屆滿的前夕呈報總統李佛林，稱8個黨派已達成共組團結政府協議，包括原本不被看好會加入的伊斯蘭主義政黨聯合阿拉伯民主黨領導人阿巴斯，最終也同意成為政治盟友。法新社

以色列 民主黨 巴勒斯坦

延伸閱讀

以色列「造王者」逆反？納坦雅胡的15年執政將被強拉下台

以色列出現造王者 內唐亞胡恐結束12年執政

國際小學堂／拉攏極右派組閣 以總理無心救火

布林肯：美國將助加薩重建 不會讓哈瑪斯受益援助

相關新聞

在野黨整合成功！盼終結內唐亞胡執政、以國政治恐變天

以色列在野陣營近日達成「共組聯合政府」協議，希望藉此齊力為終結總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）長達1...

英擬入CPTPP 啟動談判

跨太平洋夥伴全面進步關係協定（ＣＰＴＰＰ）十一個成員國二日在線上召開部長級會議，就應對英國提出的加入申請展開磋商。擔任主...

伊朗最大軍艦 爆炸沉沒

波斯灣局勢劍拔弩張之際，伊朗海軍最大型船艦、排水量逾三點三萬噸的哈格號荷姆茲海峽附近訓練時神祕爆炸起火，火勢猛烈，船員灌...

歐盟碳關稅近了 台灣想豁免 這個時間點不能錯過

歐盟峰會上周聚焦討論碳關稅，並指出若其他國家氣候政策與歐洲一致，就可豁免於碳關稅，環團督促台灣盡快徵收碳費以爭取豁免權，但現在溫室氣體減量及管理法修法「卡關」，環保署連草案都尚未交到行政院，專家呼籲趕在立法院下個會期送審。環保署表示，本月將針對三大重點與產業溝通，包括碳定價機制、排放源效能標準、台灣是否訂定碳邊境調整機制等。

世衛秘書長選舉規劃通過 參選者9月底前明朗

世界衛生組織執行委員會今天通過下一任秘書長選舉程序安排，將在11月舉行第一次候選人論壇。依往年時程，預估各會員國應在9月...

共同社：應日本要求 G7峰會擬將支持東奧寫入首腦聲明

共同社2日援引外交消息人士說法報導，11日將在英國舉行的G7峰會擬應日本政府要求，把「支持今夏舉辦東京奧運會與帕奧會」寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。