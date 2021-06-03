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免繞經美國 巴西、葡萄牙首條直連光纖海纜開通

中央社 / 聖保羅2日專電
連接巴西和葡萄牙，亦為第一條直連拉丁美洲和歐洲的EllaLink光纖海底電纜昨天開通，這條6000多公里的電纜將支援5G網路數據流量結構，加速南美和歐洲之間的資訊直接交流。擷自維基百科
連接巴西和葡萄牙，亦為第一條直連拉丁美洲和歐洲的EllaLink光纖海底電纜昨天開通，這條6000多公里的電纜將支援5G網路數據流量結構，加速南美和歐洲之間的資訊直接交流。擷自維基百科

連接巴西葡萄牙，亦為第一條直連拉丁美洲和歐洲的EllaLink光纖海底電纜昨天開通，這條6000多公里的電纜將支援5G網路數據流量結構，加速南美和歐洲之間的資訊直接交流。

巴西科學、技術和創新部發布聲明，海纜運營商EllaLink、歐盟委員會和巴西分別投資1.5億、2500萬和890萬歐元，這也是拉丁美洲與歐洲之間首條直連的光纖海纜系統。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，目前從巴西傳輸的資訊需先通過美國，EllaLink光纖海纜系統將連接葡萄牙里斯本至巴西聖保羅，並分支至巴西東北部城市佛塔雷莎（Fortaleza）、葡萄牙馬德拉群島、非洲維德角島國、西班牙馬德里和法國馬賽。

新架構將在歐洲和拉丁美洲之間提供每秒72Tbps的數據流量和60毫秒的指令和回應時間，使用海纜的合約期限為25年。

巴西科學、技術和創新部長龐特斯（MarcosPontes）表示，改善網路連結效率可幫助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），「只有通過科學，我們才有機會獲勝。」

龐特斯還說，安裝海纜將加強經濟合作暨發展組織（OECD）國家、南方共同市場（Mercosul）與歐洲聯盟之間的合作。巴西還尋求批准南方共市與歐盟之間的自由貿易協定。

龐特斯指出，氣候變化是人類面臨的最大挑戰之一，可以通過研究來應對，隨著新安裝的海纜架構有助克服這項挑戰。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）強調歐洲國家尋求流程數位化的雄心壯志，新海纜系統代表一條「研究和教育的數位道路」，同時象徵與拉丁美洲合作的復興。

巴西 歐盟 葡萄牙 電纜

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