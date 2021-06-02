德國之聲記者在白俄羅斯遭逮 曝拘押內幕「每天被逼脫光」

作為一名自由撰稿人，布拉科夫定期從白俄羅斯為德國之聲報導。上個月，他被拘留審查。20天後，本周二（6月1日），他被釋放。

在接受採訪時，布拉科夫指出，拘押期間，「猶如身處軍事監獄」，監獄看守一再在夜間打斷他的睡眠，做臨時搜查。布拉科夫說：「他們每天晚上叫醒我兩次，把我從囚室裡帶出來，命令我脫掉所有衣服，包括內衣。」白天也有這樣的檢查。布拉科夫數了數說，總共不下63次。此外，他幾乎每天都得更換囚室；有時，他不得不與其他3人共用一個原為2人設計的囚室。

布拉科夫告知，遭拘押期間，獄方還拒絕給他床單、毯子和枕頭。他回憶道：「沒枕頭是最糟糕的事情」。整整20天，他不得不把頭枕在一個空塑料瓶上睡覺。他說，禦寒衣服、食物，以及親戚們給他送來的其它大部分個人物品，他都沒收到。而在他抱怨獄警不遵守監獄內部規定時，獄警的回應便是將他手臂扭到背後。為抗議所受的待遇，他開始絕食，7天後，因健康原因，被迫中斷。

白俄羅斯媒體受到越來越大壓力

布拉科夫於5月12日在其家鄉莫吉廖夫地區法院附近被捕。該地距首都明斯克以東約200公里。他原應為德國之聲俄羅斯俄語節目報道帕維爾-塞韋裡涅茨（Pawel Sewerinets ）的審判情況，這位反對派政治家被指控「參與大規模騷亂」。

被捕３天後，布拉科夫被判處20天監禁，罪名是：「一年內多次參與未獲批准的示威」。布拉科夫和多名維權活動人士家則指出，在他被捕當天，莫吉廖夫法院前並無此類示威。

德國之聲台長彼得．林堡（Peter Limbourg）對布拉科夫「多少能挺過非法監禁」深感欣慰。但他指出，人們越來越擔心，白俄羅斯國家對記者的暴力行為不斷升級，「越來越可能的是，白俄羅斯政權會使用各種手段，壓制該國最後的獨立聲音。」林堡台長強調指出：「白俄羅斯駐柏林大使、明斯克當局對我們抗議逮捕和判處亞歷山大-布拉科夫無任何反應，這不是好跡象。」

過去12個月裡，布拉科夫已被逮捕３次。2020年，他不得不在審前拘留中度過兩次，每次10天。此外，2014年，他還不得不繳納罰款，原因是，他從白俄羅斯為德國之聲俄語節目作報導。

布拉科夫關於其監獄條件的描述並不讓國際人權觀察組織歐洲與中亞部主任威廉姆森（Hugh Williamson）驚訝。在接受德國之聲採訪時，威廉森指出，「我們記錄有記者在拘留期間被施暴的案件。他們得不到醫療，關押條件極不人道，他們的裝備被沒收銷毀。……許多記者因此不得不銷聲匿跡，或離開該國。」

自2020年8月總統選舉以來，白俄羅斯安全部隊越來越嚴厲對待媒體人士。眾多記者被判處監禁或罰款。就在最近，當局下令關閉該國最大獨立網絡平台TUT.by；其主編索洛托娃（Marina Solotowa）因所謂涉嫌逃稅而面臨最高7年監禁。

作者：Irina Filatova

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