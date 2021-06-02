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修復海洋塑料汙染 聯大籲各國提報進度

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
海洋生態系統提供全球數十億人食物和生計。(photo by pxhere)
海洋生態系統提供全球數十億人食物和生計。(photo by pxhere)

海洋生態系統提供全球數十億人食物和生計，但卻因人類活動而遭破壞，聯合國大會主席博茲克爾在1日敦促各國政府、行業及民間社會，合作制定和實施海洋修復方案，並在第二次海洋會議上提供有明顯進展的證據。聯合國海洋問題特使湯姆森也提到，必須解決海洋塑料汙染的問題。

根據《聯合國新聞》報導，聯合國大會主席博茲克爾表示，世界必須利用「明確、具變革性和可執行性的解決方案」來解決海洋危機，並在公共衛生安全措施允許的情況下，召開會議，為2022年聯合國海洋大會創造聲勢。

海洋生態系統支撐著全球數十億人的營養、經濟和社會價值，但人類活動會一定程度破壞這一生態系統的微妙平衡，博茲克爾強調，「我們不可能生活在一個沒有海洋的星球上」，人類與海洋之間的關係必須改變。

博茲克爾說：「建設永續的海洋經濟是我們這個時代最重要的任務和最大的機會之一。」他敦促各國政府、行業、民間社會和其他各方「合作制定和實施海洋方案」，鼓勵所有人進行前瞻性思考，並在葡萄牙里斯本召開的第二次海洋會議上，提供有明顯進展的證據。

聯合國海洋問題特使湯姆森強調SDG14目標（保育海洋生態）的重要性，稱「海洋酸化不能繼續只增不減」，同時指出溫室氣體減排是「實現2030年目標的必要條件」。

他也提到，要解決海洋塑料汙染的問題，必須加倍投資發展中國家的廢物收集和處置基礎設施，以及廣泛實施減少、回收和塑料替代的系統。

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