德國承認種族屠殺 納米比亞人不領情

「我們感受不到德國的誠意！」德國政府近日承認過去在非洲納米比亞的殖民行為是種族屠殺，但納米比亞相關的歷史學者、NGO在1日受訪時卻對此表示不滿，認為德國這次承認只是單方自嗨，給納國政府賠償了事就以為沒事了。德國過去主要殖民地區就在納米比亞，史稱德屬西南非。

賠償假惺惺

根據《半島電視台》報導，德國政府近日承認1884年至1915年在納米比亞的殖民行為是「種族屠殺」，並與納米比亞政府簽訂賠償協議，將會給納米比亞30年、13億美元的金援，用於發展農業、能源與供水的基礎設施，雖然納米比亞政府感謝德國的援助，但許多民眾並不領情。

納米比亞種族屠殺協會主席佩林達對此表示很失望，如果德國想要和解，他們需要將納米比亞人的尊嚴還來，但是這次的和解看起來與納米比亞人無關，雙方在協商的時候，完全沒有受害者家屬等群體加入，民眾也質疑德國的援助計畫可能看得到但吃不到。

當地NGO赫雷羅（Ovaherero）種族屠殺基金會、傳統權威等不同組織也開始發起網路連署，要求德國的賠償金要直接撥給因種族屠殺受害的家庭。他們認為，因為西方國家的殖民，讓他們陷入難以翻身的貧窮中，還失去了祖先的土地，累積的傷害跨越世代，德國政府必須在賠償中加入當地人的聲音。

再揭殖民傷痛

納米比亞是德國在非洲殖民時的主要地盤，再加上南非部分領土後，史稱德屬西南非，面積是德意志帝國原本面積的1.5倍。1904年，由於當地爆發反德國統治的起義，派駐當地的特羅塔將軍因此頒布「滅絕令」，要把所有當地的赫雷羅人斬盡殺絕。

歷經3年的戰爭後，當地的赫雷羅人從原本的8萬人下降至1.5萬人，另一種族納馬人的人口數從原本的2萬人下降至1萬人，直到第1次世界大戰爆發時，才由當時的南非政府擊敗德國駐軍，結束德國的殖民統治。

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