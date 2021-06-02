強迫勞動同謀? NBA球星代言中國品牌惹議

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周二 (6月1日) 呼籲美國籃球明星停止為使用新疆棉的中國體育用品公司代言，並警告他們「不要與強迫勞動同謀」。

CECC主席默克利 (Jeff Merkley)和參議員麥戈文 (James P. McGovern) 在給全國籃球運動員協會 (NBPA)的一封信中說，最近西方媒體發表文章稱中國的安踏、李寧和匹克體育用品公司支持繼續使用有爭議的新疆棉花，而有十多名NBA球員在這些報導出現之前就與這些公司簽訂了代言協議。

這封給籃協的信中表示，安踏、李寧和匹克曾公開支持新疆棉花，「這可能使他們成為新疆強迫勞動的同謀」。他們在信中補充說：「球員們繼續與安踏體育簽署新的協議......我們認為，與在新疆采購棉花的公司的商業關系給NBA球員和NBA本身帶來了聲譽風險。」

CECC這兩位主席是《防止維吾爾族強迫勞動法》的發起人。該法案禁止從新疆進口所有商品，直到有證據表明該地區未涉及強迫勞動。

新疆棉爭議不斷

CECC主席指出，美國政府已經確定中國在新疆犯下了種族滅絕和反人類罪，並禁止從該地區進口棉花。「NBA和NBA球員甚至不應該暗中支持這種可怕的侵犯人權行為。」

信中說，自2018年以來的報道顯示，新疆當局系統性地強迫少數民族穆斯林從事強迫勞動，並且有可信的證據表明新疆棉花生產中存在強迫勞動。

信件內容還說，「新疆棉是發生在新疆的鎮壓的同義詞」，並再次陳述新疆再教育營、限制宗教自由、強迫婦女絕育、使兒童與家人分離等指控，藉此說明美國官方立場。

這封信指出，上述作為「不符合美國的價值觀，也不符合美國的法律」，敦促NBA球員作為「非官方大使」，代言決定反映的是「NBPA的價值觀」。NBPA沒有立即回應評論請求。中國駐美使館對路透社表示，強迫勞動的指控是 「一個令人憤慨的謊言」。

NBA的中國難題

NBA在中國這個最重要的海外市場的地位在2019年底後急劇惡化，當時的休斯頓火箭隊總經理莫雷 (Daryl Morey) 對香港的民主抗議活動表示支持，隨後北京的國家電視台宣布停播NBA比賽。

去年7月，NBA表示，在當地工作人員虐待年輕球員以及外國工作人員在新疆受到騷擾，在這項指控出現後，NBA重新評估在中國的訓練計劃。

隨後在9月，NBA總裁西爾弗(Adam Silver)表示，NBA在中國的長期參與對美國和這個共產主義國家之間的相互理解帶來的影響「好的比壞的多」(net positive)。

(CECC、路透社)

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