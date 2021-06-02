抗疫里程碑！ 英國睽違10個月達到新冠肺炎「單日0死」

英國新冠肺炎疫情近期有緩和趨勢，根據政府當局統計數據顯示，英國1日沒有新增任何確診死亡案例，同時也是該國暌違1年又3個月達到「單日0死」，可為「防疫里程碑」。

英國1日單日新增3165例確診患者，不過死亡人數則為0，也是英國從去年3月以來再度達到「單日0死」，當時英國尚未進入第一次全國封鎖期。

針對這項好消息，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）在聲明中指出「全國都很高興聽到這個消息」，這代表「接種疫苗是有用的，不只可以保護你，還可以保護你周遭的人以及你所愛的人」。不過韓考克提醒，儘管收到「單日0死」這項好消息，但英國還沒有戰勝這病毒，呼籲民眾時時注意勤洗手，待在室內時保持空氣流通，最重要的則是「什麼時候可以接種2劑疫苗」。

最新數據顯示，英國有超過2573萬人已接種完2劑疫苗，有超過3947萬人則是已經接種第一劑疫苗，科學家指出，英國疫苗接種計畫的成功並不代表抗疫已結束，目前仍有大量民眾尚未接種疫苗，如何持續提高疫苗接種率才是當務之急。

政府消息人士表示，英國首相強生（Boris Johnson） 仍打算在6月21日取消防疫禁令，儘管目前科學顧問警告，稱英國正在進入第三波感染率上升的浪潮風險中。一位消息人士表示，本周公布有關解鎖的數據令人鼓舞，而接下來幾天、自人們被允許在室內聚會的兩周的數據則「最為關鍵」。