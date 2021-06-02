不僅自主開發疫苗 南韓力拚成為全球疫苗生產重鎮

過去一年來，南韓始終苦於遏制新冠肺炎疫情，南韓未實施全面封鎖措施就成功遏制新冠疫情擴散，成為對抗疫情的模範生，更已開始在國內生產疫苗，目標是晉身全球疫苗中心。

三星集團旗下的三星生物製劑（ Samsung BioLogics）已與美國製藥業者莫德納（Moderna）簽約，最快第3季起開始生產莫德納疫苗。

莫德納疫苗將是南韓在國內生產的第四款疫苗，前三款是阿斯特捷利康（AstraZeneca）、諾瓦瓦克斯（Novavax）和史普尼克五號（Sputnik V）疫苗。

南韓產業通商資源部部長文勝煜表示：「在企業穩定投資的基礎上，南韓正逐步成為全球疫苗生產中心。」

南韓加強與全球疫苗生產商合作，不僅是為了加速國內接種計畫進展，也希望協助全世界克服所謂的疫苗民族主義，緩解供給短缺問題。

此外，南韓也全力開發本土疫苗。Genexine 3月在印尼臨床實驗，率先進入第二∕第三期， 將對印尼五家醫院的1,000人進行試驗。在南韓，目前實施第一到第二期臨床試驗的共有五家製藥公司。南韓政府將於今年下半年成立國家病毒研究所，支持在相關領域的研發。

南韓去年1月下旬傳出首例確診病例後，迄今累計135,929例，遠低於其他大型經濟體；值得關注的是，儘管有這樣的成就，但南韓5,200萬人口中，完全接種者的比例在5月23日時僅達約3.4%。目前南韓已取得為9,900萬人完整接種的疫苗劑量，足以讓全國民眾接種，當局的目標是今年11月時達成群體免疫。

南韓衛生部副部長姜道泰說：「我們預期，這項（莫德納疫苗）協議可加速全球疫苗供給，協助消滅疫情，讓全球生活回歸正常。美韓合作後，我們將可大幅增加疫苗產量和供給量，最終可望緩解世界各地疫苗不足的狀況。」

南韓也將與美國合作對抗感染性疾病，美韓峰會的聯合聲明指出：「我們同意建立全面性的全球疫苗夥伴關係，在生產、相關原料、科學和技術等領域展開國際合作計畫，強化聯合應對感染性疾病的能力。」

首爾與華府當局將籌組「韓美全球疫苗夥伴集團」（KORUS Global Vaccine Partnership Experts Group），進一步促成這項願景。