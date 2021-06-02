行蹤不明！翁山蘇姬傳被緬甸軍政府轉送到「不明地點」

緬甸反對軍政府統治人士組成的民族團結政府（National Unity Government）近日披露，民選領袖翁山蘇姬和前總統溫敏（Win Myint）都已被從首都的住家轉送到一個「不明地點」。

《彭博》報導，自2月1日軍方發動政變推翻民選政府以來，翁山蘇姬和溫敏一直處於軍政府的控制之下。民族團結政府上月31日發聲明表示「我們從可靠的消息來源獲悉，溫敏總統和國務資政翁山蘇姬已被轉送到另一個不明地點」。

翁山蘇姬曾在國際法院為軍方鎮壓羅興亞少數民族的殘酷行為辯護，但目前她被軍方指控6項刑事罪名，包括侵犯國家機密和煽惑動亂，溫敏則被控煽惑動亂和違反防疫限制。兩人的律師團隊負責人金蒙紹（Khin Maung Zaw）表示，翁山蘇姬在上月24日出庭前的一次會談中告訴律師，她在前一天晚上被轉移到一個陌生的地方。

金蒙紹透露，庭審結束後「律師與翁山蘇姬完全沒有聯繫」，強調「她是我國備受愛戴的領導人，所以我們從第一天起就非常擔心她的安全，而這種擔憂仍然存在」。