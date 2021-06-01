以色列在野黨杯葛 納坦雅胡恐失執政權

以色列極右派新右翼黨領袖貝內特宣布準備加入中間黨派拉皮德的陣營，共組橫跨左中右派的聯合政府。納坦雅胡目前並未取得絕對多數，若貝內特與拉皮德達成共識，納坦雅胡將中止以色列在位最長的紀錄。外界也認為，新的可能聯合政府因為光譜過於廣泛，恐無法持久。

為了個人利益

根據《英國廣播公司》報導，因為納坦雅胡先前無法組成絕對多數的政府，因此席次第二多的中間派未來黨黨魁拉皮德獲得組閣機會。最新消息顯示，極右派的貝內特宣布要跟拉皮德洽談，商討加入拉皮德聯合政府的可能性。貝內特認為納坦雅胡並不是想共組右派政府，而是為了他的個人利益而治。

針對貝內特的指控，納坦雅胡則呼籲國人不要支持籌組左派政府，認為左派政府在安全政策上過於軟弱。他也認為貝內特「撒下世紀大謊」，因為貝內特先前曾公開承諾不會加入拉皮德陣營。納坦雅胡會如此緊張是因為貝內特握有關鍵6席，若加入拉皮德陣營，就能助其獲得絕對多數。

執政過久惹怨

拉皮德的政府將包含從左到右的政治光譜，要如何磨合理念與政策將會是政府能不能組成的大考驗。但因為納坦雅胡實在執政過久，各黨似乎都決心要讓他下台，因此願意在意識形態上做出讓步。以色列媒體報導指出，若貝內特順利入閣，貝內特會先擔任總理，爾後再讓給拉皮德。

分析師則指出，儘管以色列反對黨願意放下成見共組聯合政府，但納坦雅胡也不會輕易束手就擒。他已經呼籲貝內特手下的右派議員不要加入目前中間偏左的聯合政府。就算拉皮德真的成功共組聯合政府，過於廣泛的政治光譜也會讓後續的政策推行窒礙難行，恐會讓很多重要政策空轉，讓納坦雅胡有東山再起的機會。

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