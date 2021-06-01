楊恆均稱 在獄中遭刑訊逼供

（德國之聲中文網）楊恆均稱，他在兩年前被拘捕後，被帶到一個秘密關押點，在獄中受到虐待。法新社看到他發送的信息稱，頭6個月「非常糟糕，他們對我用刑」。

56歲的楊恆均寫道，「我已經被關在一個比監獄更糟糕的地方超過兩年了。」因為牙齒出現問題，他現在「只能用兩顆牙咀嚼食物」。

上周四（5月27日），楊恆均案在北京開庭審理，但不對外公開。澳大利亞駐華大使被拒絕進入法庭旁聽。

楊恆均講述，他對周四的庭審感到「疲憊和困惑」，他稱沒有得到足夠的發言機會，「我只說了三五分鐘。我的自我辯護並不很成功。」

他堅持認為自己「百分之百是無辜的」，並表示曾試圖要求法庭對其審訊記錄不予採納，但遭到拒絕。「那是非法的，是刑訊」，他稱自己被逼迫認罪，並指責當局使用了隱蔽攝像頭。

楊恆均還說，他請求向法庭提交證據並傳喚證人為自己辯護的要求被駁回。

中國官方表示，此案「涉及國家秘密」，因此可以依法不公開審理。北京還批評澳大利亞「無理干擾中方依法辦案」。

有報導稱，楊恆均（筆名，真名楊軍）曾在海南為中國外交部工作，但北京否認了這一說法。據信他於1992年前往香港，1997年赴美國，進入智庫大西洋理事會工作。

2000年後，楊恆均取得澳大利亞國籍。此後他出版多部小說及紀實文學，並在網絡上撰寫散文和時評。2011年3月，楊恆均在華期間曾在廣州失蹤多日，事後他稱之為一場「誤會」。

2019年楊恆均被捕以來，中國當局幾乎沒有透露過此案的任何信息。近年來北京與堪培拉的關係急劇惡化。澳國會2018年通過兩項反外國干預的法案，並將電信巨頭華為排除在其5G網絡建設外。新冠疫情爆發後，澳大利亞呼籲對新冠源頭進行獨立調查。作為報復，北京方面逐步對澳大利亞多種商品加徵高額關稅並基本停止了雙方的常規接觸。

（法新社）

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