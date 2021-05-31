快訊

呂秀蓮喊話蔡英文：每個人都要見閻王 很替妳難過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國取消南韓飛彈射程限制 北韓怒批：可恥兩面手法

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
北韓最高領導人金正恩。（美聯社）
北韓最高領導人金正恩。（美聯社）

美國總統拜登和南韓總統文在寅5月舉行峰會，宣布廢除限制南韓飛彈射程及彈頭重量的「韓美飛彈指南」。北韓朝中社5月31日批評美國，稱這是「可恥兩面手法」，警告會升高朝鮮半島緊張局勢並引發軍備競賽。

在這項指南廢除前，南韓原本不能研發建造射程超過800公里的飛彈。

朝中社以國際事務評論員的名義指出，取消飛彈限制再度凸顯美國對北韓的「敵對政策，這是可恥的兩面手法」。這項聲明是北韓首度對美韓峰會做出反應。

北韓在這份5月31日發表的聲明中，沒有直接評論美國的北韓政策，只說「許多國家」認為該政策是「騙局」，稱廢除飛彈指南「顯然是蓄意和敵對舉動」。聲明也指控美國採雙重標準，北韓發展彈道飛彈就遭到制裁，卻允許南韓發展射程能打擊北韓和「鄰國」的飛彈。

聲明說，美國廢除飛彈指南，「用意是在朝鮮半島和周圍地區製造軍備競賽，阻礙北韓發展」。

分析家說，南韓原本可建造射程800公里的飛彈，足以涵蓋北韓，這次美國將這項限制也取消，顯然目標並非北韓，而是劍指大陸。南韓分析認為，北韓知道美國的用意，因此這次反應並不如預期激烈，只由朝中社評論員發表聲明。

北韓今年3月試射新型彈道飛彈，是今年第一次試射，也是拜登上任以來首次。北韓的聲明也警告，廢除飛彈指南為北韓軍事建設提供正當理由，「美國和南韓如今彰顯了他們的侵略野心，他們沒有任何理由指責我方加強自衛能力」。

南韓總統文在寅（左）和美國總統拜登（右）。（美聯社）
南韓總統文在寅（左）和美國總統拜登（右）。（美聯社）

北韓 南韓

延伸閱讀

專家警告：新冠病毒不溯源 未來恐怕沒完沒了

相關新聞

媒體曝美國監聽梅克爾 德國政府：正在追查釐清

媒體報導，美國曾利用與丹麥的夥伴關係，偵監德國總理梅克爾等鄰近國家的高官。德國政府發言人今天對此表示，政府正在追查相關消...

美國取消南韓飛彈射程限制 北韓怒批：可恥兩面手法

美國總統拜登和南韓總統文在寅5月舉行峰會，宣布廢除限制南韓飛彈射程及彈頭重量的「韓美飛彈指南」。北韓朝中社5月31日批評...

別當工作狂！工時不超限 是攸關性命的大事

近日一項新研究明確指出，每周工時超過55小時就對健康造成嚴重傷害，而西太平洋及東南亞地區最常見這種致命傷害。紐約時報29日刊出社論，呼籲喜歡炫耀自己時時刻刻都在工作的人，多想想超限工作付出的巨大代價。

丹麥情報機構曾助力美國監視德國政要

根據日前（5月30日）公布的一項歐洲媒體聯合調查報告，丹麥情報機構曾幫助美國國家安全局監聽歐盟國家領導人，其中包括德國總理梅克爾和時任外長施泰因邁爾。

一艘新加坡火燒船：斯里蘭卡史上最慘的「海洋塑膠污染」

「這恐是斯里蘭卡海洋史上...最慘烈的汙染浩劫！」斯里蘭卡東部的海灘自然勝地內貢博海灘（Negombo），自5月中旬起，正遭遇著極為嚴重的大規模海洋汙染事件。一艘新加坡籍的化學貨櫃輪「MV X-Press珍珠號」，5月15日在內貢博海岸10公里處通報失火，儘管船員全員平安撤離，但火燒船至今仍未被撲滅，裝載的百噸硝酸、潤滑劑、化妝品原料、與極大量的聚乙烯顆粒（製作「塑膠袋」的主要原料），全都在海上燃燒、沉沒、或被沖刷至海岸上，對海灘與著名的生態觀光景點內貢博潟湖，都造成了誇張而慘重的自然破壞，因此全案也被斯里蘭卡官方定調為「國家史上最慘重的海洋災難」。

美國與丹麥聯手監聽歐洲盟邦領袖？史諾登指控拜登介入極深

丹麥廣播公司(DR)30日報導，在2012至2014年間，丹麥國防情報局(FE)與美國國家安全局(NSA)合作，監聽歐洲政治人物的通訊，包括德國總理梅克爾的手機通話內容。之前美國中央情報局(CIA)外包人員史諾登已揭露梅克爾的電話被美方監聽，在丹麥廣播公司的調查報導披露更多內情後，史諾登指控美國現任總統拜登在副總統任內對這起監聽盟邦政治領袖的醜聞介入極深。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。