丹麥情報機構曾助力美國監視德國政要

根據日前（5月30日）公布的一項歐洲媒體聯合調查報告，丹麥情報機構曾幫助美國國家安全局監聽歐盟國家領導人，其中包括德國總理梅克爾和時任外長施泰因邁爾。

美國對其盟友從事監聽活動的醜聞最早於2013年曝光，但直到現在，記者們方獲得能詳細說明丹麥國防情報局也給美方提供了支持的報告。

報告顯示，德國的這個親密盟友和鄰居與美國合作從事針對德國政要的監聽活動。

根據該報告，時任德國社民黨總理候選人的施泰因布呂克（Peer Steinbrück）也成為監聽對象。

丹麥情報部門人士將這一信息透露給了由多家媒體組成的調查團隊。該團隊成員中有丹麥、瑞典和挪威的廣播公司、法國《世界報》、德國《南德意志報》、北德意志電台西德意志電台。

德國官方反應

得知自己也曾是受監聽對象後，時任聯邦財政部長的施泰因布呂克在接受參與聯合調查的德國媒體采訪時強調，「在政治上，我認為這是一樁醜聞。」他說，雖然他接受西方國家也需要有運作良好的情報部門這一點，但丹麥當局對其合作伙伴從事間諜活動，這一事實表明，「他們有點自行其是」。

有關丹麥高階官員從事這一間諜活動，梅克爾和施泰因邁爾均「不知情」。一位發言人表示，梅克爾總理本人已被告知這些現被披露的信息。

哥本哈根政府在多大程度上參與？

丹麥政府最晚在2015年就知道本國情報機構卷入了美國國家安全局的監聽盟友醜聞。

北德意志電台報道說，在美國國家安全局前雇員和吹哨人斯諾登披露後，有關當局展開取名「Dunhammer」的內部調查，將丹麥國防情報局在2012年至2014年期間與美國家安全局合作的情況搜集在一份秘密報告中。

這些信息清楚顯示，丹麥國防情報局曾幫助美國防安全局監視瑞典、挪威、荷蘭和法國以及德國的主要政治家。

根據該報告，丹麥情報部門還幫助美方監視丹麥外交部、財政部以一家丹麥武器制造商，而外交部也與美國家安全局合作，監控美國政府。

在發現了兩國情報部門之間竟有如此合作後，2020年，丹麥政府迫使國防情報局整個領導班子下台。

是什麼驅使丹麥特工幫助美國家安全局？

丹麥特工合作研究專家弗裡斯（Thomas Wegener Friis）相信，丹麥國防情報局曾不得不選擇應與哪些全球伙伴更緊密合作。

他對德國媒體說，「他們做出了一個明確的決定：與美國人合作，反對他們的歐洲伙伴。」

對這一消息，德國聯邦議院調查美國家安全局間諜醜聞委員會負責人森斯伯格（Patrick Sensburg）並不驚訝。這位來自默克爾的基督教民主聯盟（CDU）的立法者表示，重要的是，要了解是什麼在驅動間諜部門。他對北德意志電台說，「它與友誼無關，與道德倫理上的願望無關，而只與利益有關。」

美國國家安全局、丹麥國防情報局以及丹麥國防部沒有回應對該研究發表評論的請求。不過，丹麥國防部的一份一般性聲明表示，「系統性竊聽親密盟友是不可接受的」。

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