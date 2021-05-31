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英疫情造成不滿 警方憂恐怖主義抬頭

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

歐洲的疫情逐漸趨於平靜，但恐怖攻擊卻再次出現。倫敦大都會警察局表示，網絡上的極端主義與仇恨言論有增加的趨勢。歐盟反恐負責人吉爾斯·德克喬夫表示，新冠肺炎期間使民眾累積了極大的不滿，使恐怖分子見縫插針，這也是疫情後各國政府要面對的首要課題。

自從中東伊斯蘭國勢力潰敗後，西歐的恐怖攻擊事件也有所減少，2020年初至今英國共185人因恐怖攻擊罪名遭逮捕，較去年12個月下降了34%，為十年來最低的一次。

然而，倫敦大都會警察局本月表示，大流行期間警方阻止了至少4次恐怖主義計畫，多與極右翼或暴力伊斯蘭意識形態相關，疫情間的連續封城為恐怖主義創造完美的活動條件，助長民眾的長期不滿、經濟不平等，並激發民眾對政府的不信任感。

據NBC報導，倫敦大都會警察局副助理警員馬特·特威斯特指出，恐怖份子在疫情間仍持續進行恐怖攻擊規劃，並透過Telegram等網路平台上攻擊弱勢、激化對立，而民眾在封城期間，有更多的時間上網，更容易接觸到這些訊息。

另一方面，據天空新聞報導，澳洲自由黨參議員詹姆斯帕特森認為，未來 12 個月內可能會發生恐怖襲擊，其中主要威脅是伊斯蘭恐怖主義，但出於其他意識形態的暴力極端主義的恐怖活動也逐漸活躍，包括白人民族主義者、新納粹分子等。

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恐怖攻擊 疫情 伊斯蘭國

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