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馬偕醫院爆N95重複用、確診者擠爆急診 院方緊急回應

馬來西亞疫情燒不停缺床位！ 高官：醫生恐需取捨病人

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
馬來西亞近期疫情不斷惡化，衛生總監諾希山表示，在確診案例持續創新紀錄激增的情況下，醫生恐怕需要「取捨病人」、為康復機會較高的患者分配重症監護病床。美聯社
馬來西亞近期疫情不斷惡化，衛生總監諾希山表示，在確診案例持續創新紀錄激增的情況下，醫生恐怕需要「取捨病人」、為康復機會較高的患者分配重症監護病床。美聯社

馬來西亞近期疫情不斷惡化，衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，在確診案例持續創新紀錄激增的情況下，醫生恐怕需要「取捨病人」、為康復機會較高的患者分配重症監護病床。

諾希山在聲明中表示「馬來西亞目前無論是醫院、隔離和治療中心的ICU病床的數量正在減少，很有可能不夠用」。衛生部不得已警告可能出現「醫生不得不做出取捨，選擇為恢復潛力較高的患者優先提供ICU床位」，而恢復潛力較低的患者則將沒有病床使用。

馬來西亞5月份的新冠疫情造成創紀錄的1144人死亡，29日新確診更直接突破9000例，諾希山30日在臉書上表示，入住ICU的新冠患者，包括確診、正在接受檢測或等待結果的患者，共計已達到近1200例，是自疫情開始以來的最高數字。

儘管當局已經為此增添許多ICU病床，但使用率仍超過100％，導致一些患者不得不在普通病房接受治療，馬來西亞自4月初以來，新冠確診案例一直在增加，諾希山也強調「應該為最壞的情況做好準備」。

馬來西亞 患者 疫情

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