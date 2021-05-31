澳紐元首15月來首次真人會晤 中國成對談焦點

(德國之聲中文網) 澳大利亞總理莫裡森(Scott Morrison) 30日抵達新西蘭，31日將與新西蘭總理阿德恩 (Jacinda Ardern) 舉行新冠疫情爆發以來首次的面對面會談。

兩國上個月在順利控制住國內的新冠疫情後，正式展開了旅游泡泡，這也使莫裡森和阿德恩得以進行15個月來首次真人會晤。根據路透社報導，這次會談可能會受到兩國在中國相關議題上分歧的挑戰。中國是澳大利亞與新西蘭最大的貿易夥伴。澳大利亞與中國關系逐漸呈現對立的情況，但新西蘭對北京卻采取更包容的態度。

中澳貿易戰 新西蘭願扮演第三方

過去幾個月來，中國一直限制進口大麥丶葡萄酒和牛肉等澳大利亞產品，世界貿易組織28日表示，它們將成立一個爭端解決小組來解決澳大利亞大麥進口中國的問題。

在莫裡森出訪前，新西蘭貿易部長奧康諾 (Damien O'Connor) 表示，新西蘭政府在這場中澳貿易爭端中支持堪培拉。新西蘭媒體援引奧康諾的話說：「新西蘭在這場爭端中扮演第三方的角色，因為這場爭端衍伸出了一些與如何讓多邊貿易體系有效運作的問題。新西蘭沒有被要求作為第三方加入，然而，自1995年以來，我們已經成為60多個世貿組織案件的第三方，當我們看到國際貿易規則受到挑戰時，我們以行動加入爭端是很正常的。」

澳大利亞貿易部長特漢（Dan Tehan）也在第一時間透過聲明表示歡迎新西蘭支持以規則為基准的貿易體系。

在過去18個月裡，澳大利亞與中國的關系降到了幾十年來的最低點，澳大利亞總理莫裡森曾帶頭呼籲對新冠病毒起源進行全球調查，澳大利亞也禁止華為參與其5G網絡的建設。另一方面，新西蘭持續加強與中國的經濟關系，兩國今年升級了雙邊的自由貿易協定。

兩國領袖聚焦區域安全

根據澳廣報導，莫裡森先生在出訪前向媒體表示，他與阿德恩的會晤將加強兩國對區域安全的承諾。他說：「我們是五眼聯盟的伙伴，我們也是澳新聯盟的一部分。我們現在和過去一直支持一個有利於自由的世界。因此，我們將有機會討論這些問題，以及我們如何加強共同的努力，以確保一個自由和獨立的印太地區。」

阿德恩30日晚間在皇後鎮與莫裡森一同出席的一個商業活動中說，澳大利亞和新西蘭「並不總是以同樣的方式看待每個問題」。她說：「我們經常以不同的方式看待事情和做事情。在這個日益復雜的地緣戰略環境中，緊密如家庭的關系是非常重要的，而澳大利亞就是我們的家人。」

根據澳廣報導，莫裡森先生在出訪前向媒體表示，他與阿德恩的會晤將加強兩國對區域安全的承諾。他說：「我們是五眼聯盟的伙伴，我們也是澳新聯盟的一部分。我們現在和過去一直支持一個有利於自由的世界。因此，我們將有機會討論這些問題，以及我們如何加強共同的努力，以確保一個自由和獨立的印太地區。」

阿德恩30日晚間在皇後鎮與莫裡森一同出席的一個商業活動中說，澳大利亞和新西蘭「並不總是以同樣的方式看待每個問題」。她說：「我們經常以不同的方式看待事情和做事情。在這個日益復雜的地緣戰略環境中，緊密如家庭的關系是非常重要的，而澳大利亞就是我們的家人。」

澳大利亞和新西蘭近期因中國議題使兩國陷入緊張關系，這其中包含新西蘭外長馬胡塔 (Nanaia Mahuta) 近日表示將減少新西蘭與五眼聯盟成員國一同向北京施壓的比例。

新西蘭基督城坎特伯雷大學的中國問題專家布雷迪 (Anne-Marie Brady) 向澳廣表示，澳大利亞對馬胡塔言論的反應有點過於小題大作。澳大利亞電視節目「60分鐘」在其30日的節目中聚焦新西蘭與中國的關系，並在預告片中強調「我們以為他們是最好的朋友，但看起來現在他們為了中國的資金而選擇拋棄我們。」

布雷迪說：「馬胡塔的言論是針對一個問題做出的回應，但在這之前，她透過一個非常詳細的演說來概述新西蘭對中國的擔憂。新西蘭仍積極參與五眼聯盟相關事務，並在除了分享情報之外的其他領域跟盟國展開很多合作。」

(路透社、澳廣)

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