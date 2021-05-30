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百般阻撓公衛政策 巴西民眾想彈劾總統

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
巴西總統波索納洛防疫不力，除遭參議院調查，更有大量民眾上街抗議，要他下台負責。（photo by Palácio do Planalto via flickr, under CC License）
巴西總統波索納洛防疫不力，除遭參議院調查，更有大量民眾上街抗議，要他下台負責。（photo by Palácio do Planalto via flickr, under CC License）

巴西民眾冒著群聚風險，22日上街示威，要求防疫十分不利的極右派總統波索納洛下台。在疫情期間，波索納洛不斷地拒絕採取嚴格的公衛措施，認為所帶來的經濟傷害比病毒還要更糟。目前巴西參議院正在進行防疫政策聽證會，要調查波索納洛是否真的延誤疫情。

民眾抗議防疫政策

根據《半島電視台》報導，巴西舉國對政府應對疫情的政策十分不滿，且適逢參議院針對政府防疫政策展開聽證調查，巴西各地，包含首都巴西利亞和里約熱內盧等，紛紛傳出有民眾上街遊行，抗議波索納洛過去防疫政策。

抗議方指控波索納洛反覆地拒絕採取封城措施，認為封城帶來的經濟損失會高於疫情肆虐所造成的人命損失與公衛系統崩潰。抗議民眾也要求巴西當局儘速提供更多的疫苗與緊急救助款，來協助民眾度過疫情難關。此外，他們也希望波索納洛不要趁機加速開發亞馬遜雨林，應好好保護雨林與在內的原住民。

參院調查防疫政策

《英國廣播公司》指出，參議院也正在針對政府防疫政策召開聽證會，要調查政府是否在防疫上失職。受邀作證的巴西布坦坦生物研究所所長柯法斯就表示，他們早在去年8月就向政府提議，能在今年3月前陸續提供1億劑根據中國科興疫苗所研製的CoronaVac，但波索納洛隔天就說「絕不購買中國疫苗」。

但除了拒絕中國疫苗外，波索納洛似乎對購買任何疫苗相當反感。輝瑞的拉美執行長穆里略也在聽證會上表示，輝瑞在去年12月曾主動詢問巴西政府要不要購買150萬劑的BNT疫苗，但最終遭已讀不回。截至目前為止，巴西僅收到4600萬劑各式疫苗，僅10%成年人完整接種兩劑。

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巴西 波索納洛 疫苗

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