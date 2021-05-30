土耳其軍用無人機自主獵殺人類！專家：可能是首例
福斯新聞報導，聯合國安理會利比亞問題專家小組今年3月在「新科學人」雜誌發表報告指出，利比亞政府軍和「利比亞國民軍」指揮官哈夫塔去年3月衝突期間，「土耳其軍事科技公司STM製造的一架軍用無人機Kargu-2，在沒有特定指令的狀況下，於利比亞自主獵殺1人」。
Kargu-2擁有敵方辨識系統和炸藥，可以用神風特攻隊的攻擊方式，撞擊目標並引爆炸藥。無人機當時以「高效」自主模式運行，不需要人類操作員下達指令。報告指出，「致命自動武器系統被程式編寫為，不需要操作員和炸藥間的資料連接」，暗示無人機是自主攻擊。
美國馬里蘭州「研究和應對恐怖主義國家聯盟」專家卡倫伯恩表示，這可能是無人機首度自主攻擊人類，並提出警告。他指出：「無人機的物體辨識系統有多脆弱？它們又有多常誤判目標？」
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