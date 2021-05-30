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哥倫比亞示威不斷 總統增兵鎮壓

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
哥倫比亞示威運動始於4月28日，政府提出的增稅政策，點燃人民對杜克的社會及經濟政策怒火，導致全國數萬人上街抗議。(photo by France 24影片截圖)
哥倫比亞示威運動始於4月28日，政府提出的增稅政策，點燃人民對杜克的社會及經濟政策怒火，導致全國數萬人上街抗議。(photo by France 24影片截圖)

不滿政府的增稅計畫及暴力驅散示威民眾，導致哥倫比亞反政府示威不斷，哥國總統決派遣軍隊「恢復秩序」。南美洲國家哥倫比亞爆發的反政府示威已持續超過1個月，造成至少數十人死亡。對此，哥倫比亞總統杜克在28日宣布，將在此次示威的中心卡利市部署軍隊7000多人，協助當地恢復秩序。

示威超過1個月

哥倫比亞的示威在28日滿1個月後，根據《德國之聲》報導，哥倫比亞總統杜克在28日宣布，將派遣7000多名軍事人員前往卡利市恢復秩序。哥倫比亞示威運動始於4月28日，政府提出的增稅政策，點燃人民對杜克社會及經濟政策的怒火，導致全國有數萬人走上街頭抗議，至少造成49人死亡。

當時經過4天的全國示威後，杜克表示會撤回增稅的稅改計畫，但示威者對於維安部隊使用暴力驅散抗議活動感到不滿，再加上公共衛生危機，加劇這場反政府示威，也讓政府與示威者之間的談判陷入僵局。

人權組織擔憂哥國局勢

根據《BBC》報導，杜克在卡利市舉辦的記者會中批評示威者蓄意破壞、施行城市恐怖主義，他強調，會向警方提供「最大程度的軍事援助」。在他下令進行軍事干預後，街道上馬上變成空無一人。

哥倫比亞聯合國人權事務高級專員辦事處29日表示，對於該國目前的局勢極為關切，它指出，有報告稱，有數人因動亂而死傷，以及1人因此失蹤，並呼籲政府與示威者之間應進行溝通。人權觀察美洲部主任維萬科則敦促杜克採取緊急措施來緩和局勢，包括發布禁止國家代理人使用槍支等具體命令。

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哥倫比亞 人權

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