朝鮮如何利用德國大學進行政治宣傳？

（德國之聲中文網）能進入平壤金日成綜合大學就讀的學子皆為朝鮮學術精英。這所以朝鮮建國者命名的大學可謂是這個極端孤立國家最重要的幹部搖籃。此外，金日成大學也以作為掌權者金正恩的母校為榮。

在共產主義朝鮮，與國外的聯繫被減少至最低程度，學術機構亦然。但令人驚訝的是，金日成綜合大學在其英文版官方網站上聲稱，與世界各地的十多所大學是「姐妹校」，其中就包括兩所德國大學。金日成綜合大學顯然將過去、現在以及假定的合作伙伴，巧妙地列入一張令人印象深刻的清單中，並宣稱國際學術交流「正如火如荼地進行」。

否認「姐妹校」關係

然而，一些「榜上有名」的大學根本不想與朝鮮有任何聯系。根據德國之聲的調查，包括柏林洪堡大學在內的幾所大學都拒絕被稱為金日成大學的「姐妹大學」。這些大學表示，他們正全力運作以將大學名字從金日成綜合大學的網站上刪除，但截至目前為止都未成功。金日成綜合大學對於德國之聲的多次問詢未給予任何回應。

知識轉移的風險

這些大學會有此反應並非毫無緣由：聯合國安理會所實施的制裁明文禁止與朝鮮的學術交流，以防止能被用於生產大規模殺傷武器的敏感知識流入朝鮮。

對朝鮮大學、學者或學生發出邀請便可能違反聯合國的嚴格制裁規定。負責朝鮮問題的聯合國專家委員會警告，即使只是開放網絡或圖書館，都可能在無意中洩露關鍵信息。該委員會因此要求所有被金日成綜合大學視為「姐妹校」的學校進行表態，並於三月初將各家大學的回復公開在年度報告中。

洪堡大學：不存在合作

柏林洪堡大學在回復中向聯合國保證，兩所大學之間沒有任何合作。那麼為何金正恩綜合大學網站會將其列為姐妹校呢？

洪堡大學發言人凱勒（Hans-Christoph Keller）只能猜測原因：在東德時期，兩校之間曾經有「固定合同合作」。凱勒指出，那是發生在1990年之前德兩德分裂時期。他對德國之聲表示，這份合同可能沒有被正式終止；洪堡大學現在將爭取將校名從金日成綜合大學的網站移除。

柏林自由大學：學者曾互訪

柏林自由大學的情況則較為復雜。該校的韓國研究所在過去幾年內廣受歡迎。該研究所教授、韓國學者Eun-Jeung Lee曾在2018年9月受邀前往金日成綜合大學，同行的還有其他工作人員。這支來自柏林的小型代表團向東道主朝鮮提出了一份合作意向聲明。

柏林自由大學發言人衛特（Carsten Wette）對德國之聲表示，即使在朝鮮這樣嚴重侵犯人權的極權主義國家， 大學應致力「保持開放的溝通管道」。

雙方的往來並未止步於此：2020年1月，金日成綜合大學的12名德語系學生造訪柏林自由大學進行語言交換。熟悉朝鮮的人士認為，這群年輕學子是朝鮮精心挑選的忠誠精英。他們在柏林自由大學待了三周，有充足的時間參觀環境。

「沒有提供網絡」

這次訪問是否符合聯合國制裁的規定？柏林自由大學在2021年1月給聯合國安理會的信中肯定地表示：「在他們來訪的這整段時間裡，這些學生無法進入互聯網或柏林自由大學的內部網絡。他們沒有得到任何電子設備，作業及其他功課都是手寫完成的。」

柏林自由大學指出，德國外交部也參與了該次訪問的准備工作，全數費用皆由朝鮮承擔。此外，該校還表示，金日成綜合大學在網站上將其列為姐妹校具有「誤導性」，因為兩校之間從未簽訂正式合同。

安理會並未質疑柏林自由大學的說法。在給德國之聲的回復中，負責朝鮮問題的專家委員會表示，該次學術交流並未違反聯合國制裁規定，柏林自由大學「採取了合理的技術預防措施」，防止朝鮮學生停留期間的敏感知識外流。

德國聯邦議院「德韓友好小組」主席蘭德格拉夫（Katharina Landgraf）也分享了對該次訪問的個人印象。她曾在聯邦議院接待12名來訪的朝鮮大學生並與之對談。蘭德格拉夫還記得當時會面的氣氛壓抑，這群年輕人在朝鮮隨行人員的陪同下表現得「極度謹慎」，雖然他們的德語流利，但卻不敢向她提問或討論議題，「相當壓抑」。

為金正恩建立威望

德國頂尖大學與朝鮮這樣的獨裁國家合作是否有意義？蘭德格拉夫認為，任何形式的學術交流都應以謹慎為上，但小規模的語言交流是可行的，它能為參加者「打開一扇通往我們世界的小窗」。

但蘭德格拉夫也指出，必須考慮到此類的國際交流會給金正恩政權帶來極大威望，並被朝鮮用於政治宣傳。「我認為這是戰略的一部分，讓民眾保持信心並且展示力量。他們會借此宣揚或偽裝一定程度的開放。」

朝鮮爭取認同

對朝鮮而言，國際認同非常寶貴。孤立的朝鮮政權不僅在政治層面上爭取國際認同。一名不願具名的德國朝鮮專家在首爾警告，在與朝鮮接觸時切勿抱持任何天真想法。「每次的合作提議背後都藏著國家的政治利益。」 很顯然的，歐洲大學並不願意為此犧牲好名聲。

捷克老牌學校布拉格查理大學被金日成大學列為姐妹校的消息，甚至引起情報單位的注意。正是捷克的情報機構知會了事前毫不知情的查理大學此事。該校發言人五月初對德國之聲透露，這是近期發生的情況，而雙方之間不存在任何合作。查理大學已經正式要求金日成大學將其從網站上「除名」，但至今未果。捷克外交部正「積極嘗試」解決問題。

柏林洪堡大學也有意采取相同途徑。若與金日成綜合大學的直接聯系未能取得成功，該校將考慮求助外交部。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】