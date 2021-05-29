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任用童工？朝中社：北韓孤兒自願在國營農場和礦坑工作

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
北韓國營媒體朝中社（KCNA）聲稱，國內孤兒自願前往國營礦坑和農場工作，報答黨對他們的愛。圖／擷取自Twitter
北韓國營媒體朝中社（KCNA）聲稱，國內孤兒自願前往國營礦坑和農場工作，報答黨對他們的愛。圖／擷取自Twitter

北韓國營媒體朝中社（KCNA）聲稱，國內孤兒自願前往國營礦坑和農場工作，稱「數百名兒童在他們的青春年華，帶著智慧和勇氣」，為國家從事勞動。

BBC報導，尚不清楚這些孩童的實際年齡，但以照片推測，他們應該都十幾歲。

上周許多北韓國營媒體的報導都稱，北韓全國的志願者正自願從事勞動。朝中社27日報導指出，「數十名孤兒衝到江原道川內郡煤礦開採區旅行他們的諾言，報答黨對他們的愛的百萬分之一」。朝中社29日報導，700名孤兒自願前往國內工廠、農場和森林工作。

人權團體長久以來譴責北韓強迫孩童勞動，但北韓否認。美國國務院去年「人權報告」指控，北韓正實施「最惡劣的童工形式」，以協助完成特殊計畫為由讓孩童為主要道路剷雪，或協助達成生產目標。報告指出，16、17歲的少年參加「10年軍事化青年建設隊」，他們因強迫勞動苦於「身心傷害、營養不良、疲憊和發育缺陷」。

北韓

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