「劫持」客機事件：美國宣布恢復制裁白俄羅斯

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）宣布，下周華盛頓將使針對9個白俄羅斯國有企業的制裁措施重新生效。此舉已於上月預告，以作為對白俄羅斯當局殘酷鎮壓境內反對派示威者的反應。2006年，美國首次制裁該國。

此外，美方將就針對白俄總統魯卡申柯身邊責任人的措施與歐盟協調。莎琪還透露，將製備新司法工具，為總統採取進一步措施提供更多空間。

美國國務院也對白俄羅斯發出旅行警告，表示美國聯邦航空管理局（FAA）已告誡航空公司，在飛越白俄羅斯領空時須 「極端小心」。

「對國際準則的攻擊」

莎琪指出，「偽造藉口以強行改變在兩個歐盟國家首都之間運營的瑞安航班」，及逮捕政府批評人士普羅塔塞維奇（Roman Protassewitsch）是「對國際準則的直接攻擊」。

拜登總統的這位發言人要求，魯卡申柯必須使對事件進行「可信的國際調查」成為可能、釋放「所有政治犯」，並與「民主反對派和民間社會的代表全面對話」。

俄羅斯總統普亭則支持魯卡申柯。在黑海城市索契的一次會議上，他表示同意白俄羅斯方面的看法，即：西方對該事件的 「情緒化」反應過度。

普亭稱，白俄羅斯和俄羅斯致力於建立一個「聯盟」。依據該聯盟，兩國將在經濟與國防領域合作。長期來，克裡姆林宮力主兩國之間有更大整合。普亭被認為是白俄羅斯掌權者最後的強大盟友。

「無合法性的政權」

周五（５月２８日），歐盟委員會主席馮．德萊恩提醒魯卡申柯，他的國家早晚都將出現民主變革。她表示，「無論怎樣的鎮壓、暴行或脅迫」都不會給魯卡申柯「獨裁政權帶來任何合法性」。

歐盟委員會向白俄羅斯人民承諾，一旦該國領導層啟動「民主過渡」，歐盟就將出台一項用於該國的30億歐元經濟一攬子計劃。

上周日，以受炸彈威脅為借口，白俄羅斯當局出動戰鬥機，迫使一架從希臘飛往立陶宛的英國瑞安航空客機在白俄羅斯首都明斯克機場降落。據歐盟提供的數字，機上當時有171人，其中包括對政府持批評立場的記者、博主普羅塔塞維奇。飛機降落後，普羅塔塞維奇和同行女友薩佩加（Sofia Sapega ）均立即被白俄當局拘留。延誤數小時後，其他大部分乘客得以繼續飛往維爾紐斯。

（德新社，法新社，路透社）

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