拜登也堅持「退群」！美國不會重返「開放天空」條約

華盛頓一位高級官員表示，美國副國務卿謝爾曼已經通報俄羅斯方面，拜登政府不會重新返回「開放天空」條約，而且這一決定將不會受下個月美俄高峰會晤籌備進展的影響。這位高級官員同時還在華盛頓表示，美國方面也已經向北約盟友及其他伙伴通報了這一決定。

所謂的開放天空條約允許北約國家同前華沙條約成員國每年多次派遣飛機對對方領土開展非武裝方式的空中偵察行動。這一條約是冷戰結束後重要的互信措施，有助於提升透明度和降低衝突風險 該條約於1992年簽署，2002年生效。來自柏林外交部的消息稱，迄今為止已經開展超過1500架次的偵察飛行。

川普的「退群」行動

去年，時任總統的川普宣布美國將退出該協定。美國指責俄羅斯方面多次進行「違規操作」，俄羅斯方面則一律予以否認。稍後俄羅斯也宣布退出該條約。

退出條約的程序本應持續至今年夏季，莫斯科方面要求美國在其期限內撤回退出條約的決定。克林姆林宮發言人比什科夫此前曾表示，俄羅斯總統普京和美國總統拜登六月16日舉行峰會時，可能會討論關於該項條約的問題。他表示，美國方面收回成命的時間已經所剩不多。上周，俄羅斯議會也證實了俄羅斯退出條約的決定。

莫斯科表示失望

另據德國《明鏡》周刊報道，俄羅斯外交部已證實收到美國確認不重新加入《開放天空條約》的通知。俄羅斯副外長裡亞布科夫28日表示俄方對此感到失望，他還稱，美國此舉失去了為歐洲安全做貢獻的機會。他說：「這個決定是預料之中的。這當然不會使我們高興，這使我們感到失望，因為美國又一次錯過了在合理基礎上為加強歐洲安全作出積極貢獻的機會。」

隨著美國退出《開放天空條約》，俄美兩個超級大國之間目前僅剩下一個較有約束力的軍控協定——《第一階段削減戰略武器條約》。該條約今年二月到期前最後一刻，華盛頓和莫斯科終於就延長條約達成了共識。該條約將俄美雙方各自的發射系統限制在八百套之內，實戰型核彈頭數量則限制在1550枚之內。

（美聯社，路透社，德新社）

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