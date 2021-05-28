力抗中國大陸！美加強核武現代化

路透社報導，熟悉美國國防預算的人士指出，美國總統拜登的7150億美元國防預算將投注資金在用來威懾中國的核武現代化領域，同時也發展未來的戰爭能力。

路透社引述知情者指出，該預算將包含對部隊戰備丶太空丶核武技術以及為對抗中國在太平洋地區軍事勢力所設立的「太平洋威懾計畫」（Pacific Deterrence Initiative）的投資，也涵蓋了購買船艦丶噴氣式飛機丶維修和工資等費用。

「太平洋威懾計劃」聚焦於印太地區的競爭，也會通過投注資金在雷達丶衛星和導彈系統，提高美國此地區的准備程度。

前述預算加上380億美元指定用於聯邦調查局丶能源部和其他機構的國防相關項目，這會讓美國2022財政年度的國家安全預算總額增長到7530億美元，比2021年的預算增加1.7%。

在美國建立對抗俄羅斯和中國能力的同時，其中一些資金也會被用於進一步開發和測試高超音速武器和其他「下一代」的武器系統。

美國總統的預算請求通常是與國會談判的起點，而美國國會最終會決定如何使用資金。

挪預算實現核武現代化

根據彭博社，美軍參謀長聯席會議主席米利上將(General Mark Milley) 在一份書面報告中說，提升核武力量的現代化是一項高度優先事項。他贊同放棄一些舊的系統，「繼續購買和維護傳統設備會佔用所需的國防資金，從而無法購買現代化所需的系統。」

消息人士指出，美國國防部正尋求淘汰一些維護成本較高的舊設備，包括四艘瀕海戰鬥艦丶幾架能為地面提供近距離空中支援的A-10攻擊機和一些KC-10 和 KC-135 空中加油機等。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）在2月前的任命聽證會中說：「威懾力要持續下去的話，我們就必須實現現代化，我將尋求提高我們部隊的創新速度和規模。」

根據美國國會預算辦公室數據，拜登政府將繼續投資美國「核武三位一體」（nuclear triad）的現代化。十年間，這項工程平均每年將花費超過600億美元，總花費金額超過1萬億美元。

資金將用於改善核能指揮丶控制與運載平台，比如亨廷頓．英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）和通用動力公司（General Dynamics）制造的哥倫比亞級（Columbia Class）核潛艇，以及在F-35隱形噴氣式戰鬥機上攜帶核彈的合格證等。

（路透社丶彭博）

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