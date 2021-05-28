日本歐盟聲明言及台海 日經：為G7討論台灣議題鋪路

日本與歐盟27日發布聯合聲明，其中提到「我們強調台灣海峽和平穩定的重要性」；日經報導，這是日歐聯合聲明首見，這是為下月七大工業國（G7）領導人峰會討論台灣議題鋪路。

日本首相菅義偉27日與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行視訊會議，距離上一次雙邊峰會已經是兩年前，安倍晉三擔任首相時期。

根據聯合聲明，「我們強調台灣海峽和平穩定重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。」

這項聲明內容，與菅義偉上月16日訪問華府，與美國總統拜登達成的美日領導人聯合聲明相同。本月的G7外長聯合公報與美韓領導人聲明，也都提及關切台海和平穩定。

日經報導，日本盼藉這紙聲明，為下月在英國舉行的G7峰會討論台灣議題鋪路。G7領袖峰會預定下月11日到13日在英國康瓦爾（Cornwall）舉行，美國總統拜登將親自出席與會，這也是拜登就任總統後首個實體出訪行程。

除了台灣議題，日經報導，這場峰會談及歐盟的印太戰略，菅義偉在會中批評中國大陸在日本擁有的尖閣群島（釣魚台）附近水域的行為，破壞國際法。不過聯合聲明中並未提到尖閣群島。

聯合聲明表示，嚴重關切東海與南海現況，強烈反對任何在區域改變現狀及加劇緊張的片面企圖；重申遵守國際法的重要性，尤其是聯合國海洋法公約，及其和平解決爭端的義務、維持自由航行與飛越。

歐盟藉此表態，支持日本今年夏天在安全無虞的方式下，在東京舉辦奧運會與帕奧會。