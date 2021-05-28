推特質疑警方威脅言論自由 印度政府反駁

推特在印度的辦公室遭警方搜索後發出聲明，對警方威脅言論自由的手段表示擔憂，並針對印度新社群媒體法令強調，推特遵守印度法律，但也在法治下保護言論自由與隱私權。

不過，針對推特（Twitter）的聲明，印度通訊與資訊科技部今天發出聲明反駁說，中央政府修訂「中介者準則」有關社群媒體的條款與規定，是試圖利用相關條款與規定維護世界最大的民主國家，「推特透過行動和蓄意蔑視，試圖破壞印度的法律制度」。

這份聲明還說，推特應停止在叢林中跳動，並遵守在地法律。立法和制定政策是主權國家的單一特權，推特只是個社群平台，在決定印度的法律政策架構上應該沒有地位。

印度通訊與資訊部的聲明表示，包括推特在內的社群媒體代表，在印度將永遠安全，他們的人身安全沒有受到威脅。

推特未對印度政府修訂的「中介者準則」有關社群媒體的新規定做出回應，印度警方則在24日突襲推特在印度的辦公室，主要是因為推特把執政印度人民黨發言人等人推文標記為「操弄媒體」，含有捏造內容。

推特稍後發表聲明說，推特關切捲入最近事件的印度員工安全，及在推特平台上對人們言論自由的潛在威脅，並對警方為強制執行新資訊科技法規核心內容所採取的恐嚇策略表達關切。

聲明強調，為維持推特的服務品質，致力遵守印度的適用法律，但就像推特在全世界所為，將繼續遵循透明原則，致力兌現對推特上每個聲音的承諾，並在法治下維護言論自由和隱私權。

推特指出，公司計劃對這些禁止自由、開放地公共討論的法規，倡議修改其中的要素，並繼續與印度政府進行建設性對話，推特認為採取合作非常重要。

印度2月25日宣布修訂「中介者準則」後，將給社群媒體業者3個月的時間修正內規以遵守新規定，這些新規定包括業者在接獲政府通知後36個小時，刪除平台上遭當局要求刪掉的內容，建立強大申訴與糾正機制，並在印度派駐可供聯繫的聯絡人，加強責任調查，與政府執行機構共享用戶等資訊。

這項新修法令於26日生效，國際社群巨擘中，擁有影音社群平台YouTube的Google（谷歌），及擁有Instagram的臉書（Facebook）已表態遵守印度新法，但推特和WhatsApp都沒有回應印度政府的要求，WhatsApp更向德里高等法院提出訴訟，指控印度政府針對社群平台的新修法令，已侵犯憲法保障的隱私權。

印度中央政府最近要求社群媒體業者移除批評政府第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情處置失能，導致醫療體系崩潰，促使印度每天都有數千人死亡的「不實消息」，但隨即引發政府此舉違反憲法保障言論自由等爭議。