與心腹反目？前首席軍師猛爆強生「黑料」：群體免疫就是錯誤

英國首相強生的前特別顧問多米尼克．卡明斯（Dominic Cummings）周三在英國議會下院接受質詢。這回至少他沒穿著連帽衫參加聽證會，而是身著白色襯衫，挽起袖子，看起來異常放鬆。卡明斯作為強生曾經的「首席軍師」，因為傲慢自大、脾氣暴躁以及不同尋常的衣著風格聞名，過去還被認為是唐寧街的「幕後統治者」。

卡明斯曾成功推動了最初的英國脫歐運動，自此之後一直被認為是出色的政治戰略家。據稱他對強生具有超然的影響力。

不過據他本人所稱，實際情況或許並非如此。在英國議會下院長達數小時的「新冠危機的教訓」聽證會上，卡明斯聲稱強生不肯聽從他的良好建議，反而讓唐寧街陷入混亂及無能的境地。

「對於我的錯誤感到抱歉」

卡明斯首先承認：「顧問、部長和我都以失敗告終。」他對於政府處理新冠危機的方式深表遺憾：「我想向那些不必要死亡的人的家屬說，我對政府以及我自己所犯的錯誤感到抱歉。」

卡明斯稱，他應該更早就採取行動：「公眾最需要我們的時候，政府卻失能。」」

他接著揮出重拳表示：「一個讓人民只能在強生和科賓之間做選擇的系統是嚴重脫軌的。」他還指出，讓他擁有如此龐大的權力是「瘋狂」的，而強生至今還掌握著這些權力更是瘋狂。「英國有成千上萬的人可以領導的更好。」/p>

與昔日心腹反目？

這難道是強生與昔日心腹反目成仇，遭到對方捅刀？強生前幕僚搖身一變成為復仇者不斷爆「黑料」已經成為英國媒體幾周來引頸期盼的大戲。卡明斯承諾會將所有的備忘錄和電子郵件交給委員會，以釐清為何英國兩次下令封鎖的時機都過晚，以及為什麼去年有超過10萬人死於新冠疫情。

根據非正式估計，算上在家中和養老院裡未經確診的病亡者，英國去年的死亡人數甚至高達15萬人。在2020年第一波新冠疫情爆發時，40%的新冠病亡者是養老院住戶。

「首相做出了錯誤的決定，犯了錯後又急轉彎。」卡明斯還指出，英國衛生大臣漢考克必須負上很大一部分責任。他稱漢考克是一名「連環騙子」，其「犯罪、可恥的行為」造成了龐大的傷害。

卡明斯指稱，英國的衛生部門還指示讓老年病患出院以騰出床位，政府甚至聲稱已經為其進行檢測。「在養老院種沒有防護衣、口罩，也沒有給工作人員測試。所有承諾都是謊言。」

他表示，新冠危機的真正問題是，首相強生每天都會改變主意，他「就像在超市中的購物車，從走道的一側猛撞道另外一側」，而且長時間低估了疫情。

群體免疫的錯誤道路

卡明斯指出，在疫情的第一階段，政府的首要目標是保護經濟。直到統計學家提出，若繼續放任病毒傳播以達到群體免疫，死亡人數可能達到50萬，政策才開始轉向。

據傳在去年秋天第二次封鎖時，強生曾在辦公室中發表了臭名昭彰的言論稱，寧可屍體堆積成山也不再下令封城。卡明斯在聽證會上證實，強生確實說過這番話。

不過卡明斯對於強生的諸多劣評也令人疑惑，為何他能忍受擔任強生顧問長達一年半之久？

英國反對派要求在此次的聽證會後成立調查委員會，徹底調查政府的失職。此外還應公開卡明斯提供的內部備忘錄和郵件。畢竟人們想看的是證據，而不是誇誇奇談。

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