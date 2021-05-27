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俄羅斯指認！德國3個NGO 「不受歡迎」

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俄羅斯總檢察長周三（5月26日）指認3個德國非政府組織「不受歡迎」，這些組織和德國外長馬斯對此予以批評。圖／德國之聲中文網
俄羅斯總檢察長周三（5月26日）指認3個德國非政府組織「不受歡迎」，這些組織和德國外長馬斯對此予以批評。圖／德國之聲中文網

俄羅斯總檢察長周三（5月26日）指認3個德國非政府組織「不受歡迎」，這些組織和德國外長馬斯對此予以批評。

這三個非政府組織是歐洲俄語者論壇（Forum of Russian-Speaking Europeans）、自由現代中心（Center for Liberal Modernity）和德俄交流（German-Russian Exchange）。俄羅斯總檢察長根據該國一項廣受批評的法律作出這一指認，該法律旨在遏制對俄羅斯政府的批評。

這三個非政府組織做了什麼？

俄羅斯總檢察長辦公室聲稱這三個德國非政府組織的工作「威脅到俄羅斯聯邦憲法秩序和安全的基礎」。

其中兩個組織參加了聖彼得堡對話（St. Petersburg Dialogue），這是一個為德俄兩國民間社會、專家學者和政策制定者聚談提供的平台。那項有爭議的俄羅斯法律要求接受外國資金並從事「政治活動」的非政府組織登記為「外國代理人」。

這三個非政府組織的總部都在柏林。自由現代中心自我描述為一個促進民主、自由並向世界開放的智囊機構。它與莫斯科的薩哈羅夫中心合作，致力於保護俄羅斯的人權。它將俄羅斯的指認描述為「反復無常的政治行為」。

「它的目的是通過戴帽子來阻止我們與俄羅斯夥伴的合作，」該非政府組織的負責人富克斯（Ralf Fücks）說，「我們從不諱言我們對普京政權的批評立場，我們將更加努力地與俄羅斯的公民社會合作。」

德俄交流多年來一直與聖彼得堡的一個伙伴組織合作，從事國際志願者交流項目。

歐洲俄語者論壇在其網站上說，它反對俄羅斯政府關於歐洲講俄語人士身份認定的政策。

德國外長發表批評意見

德國外長馬斯說：「禁止那些努力增進我們兩國和兩國人民之間理解的組織的工作，是對我們實現與俄羅斯更好關系的努力的嚴重挫敗。」」

他說，「他們所做的工作，完全不能證明這種指認的正當性。」馬斯呼籲俄羅斯政府扭轉錯誤方向，「鼓勵民間社會自由交流」。

（美聯社、德新社、路透社）

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