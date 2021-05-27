自貿談判分歧多 瑞士放棄與歐盟協商

瑞士與歐盟洽談自貿協定失敗！瑞士政府26日宣布，他們放棄繼續與歐盟協商單一的自貿協定。雙方在1972年就展開談判，雖然簽訂超過120項雙邊協定，但瑞士在薪水保護、政府補助與歐盟公民工作權上，無法與歐盟達成共識，因此多年來無法達成瑞歐自貿協定，仍以各類雙邊協定規範彼此關係。

冗長談判仍破功

根據《英國廣播公司》報導，瑞士政府26日宣布，放棄跟歐盟進行單一自貿協定的談判。瑞士因為本身中立國的性質，並未成為歐盟會員國，但雙方彼此有簽訂雙邊協定，且瑞士也有加入《申根公約》，歐盟國民眾仍可自由移動到瑞士，雙方自1972年就開始就自貿協定進行談判。

但《金融時報》提到，瑞士政府26日表示，他們與歐盟之間在勞工薪水保護、政府補助範圍與歐盟公民在瑞士境內的工作權上，仍無法達到共識。瑞士外交部長卡西斯表示，他們無法接受歐盟公民到瑞士工作時，與本地人享有相同的權利，這樣嚴重侵害到瑞士的移民政策。

損失開始浮現

雖然雙方透過超過120項不同面向的雙邊協定互動，但英廣分析，這些條約都會有到期的一天，而且條約內容也需要因應時代重新調整，如果要重新談判的話將會非常繁瑣。目前瑞士與歐盟在醫藥科技交流上的雙邊協定已經失效，瑞士醫藥組織估計，這會讓瑞士每年多損失1.04億歐元。

瑞士右派政黨人民黨對於整合失敗感到很高興，認為這是瑞士獨立自主的勝利，國內的貿易團體普遍也認為，如果瑞歐自貿協定談成，他們覺得薪水保護將會消失，而且政府的公共服務品質也會因此下降，但瑞士其他政黨普遍對此表示悲觀，社會黨黨魁、聯邦總統等人都表示非常可惜。

歐盟也對此表示遺憾，但仍堅持，既然瑞士想要加入歐盟的單一市場，一些原則還是要跟隨歐盟的法令。

【更多精采內容，詳見 】