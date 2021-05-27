因應中國競爭 美參院連推法案

(德國之聲中文網) 美國參議院民主黨領袖舒默(chuck schumer)周三 (5月26日)表示，將推動迅速通過《美國創新與競爭法》，原名為《無盡邊境法》，撥出數百億美元用於提高美國工業和技術以應對中國的競爭。

上周一，兩黨參議員以86票對11票的壓倒性表決結果，終止了與這部法案有關的冗長辯論程序。在推進法案的過程中，各議員對這部法案提出修正和補充意見。該提案的關鍵條款是要解決給汽車生產帶來了障礙的半導體短缺情況，以及在一些技術領域落後於競爭對手中國的問題。

關鍵芯片的持續短缺已迫使美國汽車制造商削減產能，若法案通過，將為先前批准增加美國國內零部件生產的計劃撥款520億美元。

此外，法案中還包括動用15億美元支付一個基金，以提高美國在5G無線技術方面的競爭力。還有另外15億美元則將用於一個「打擊中國共產黨在全球的惡性影響」的項目，並要求國務院任命一名專門負責這一目標的高級官員。另外數十億美元將用於獎學金和其他推動科學研究的項目。

隨著美國兩黨越來越擔心來自北京的競爭，舒默希望他能贏得兩黨支持，並說目標是在本周末前表決此法案，希望這項立法「為美國的創新注入活力，不僅在未來幾年，而且在未來幾代人中保持我們的競爭優勢」。

拜登總統已承諾在關鍵問題上與反對派共和黨議員合作，由於民主黨目前以一票之差控制著參議院，舒默將需要得到幾位共和黨議員的支持，以防止出現可能阻礙該立法通過的潛在拉鋸戰。

禁止資助武漢病毒研究所

根據美聯社，《美國創新與競爭法》中還有兩項與本法不太相關的修正案，在參議院在沒有反對意見的情況下被批准。這兩個修正案包括禁止把國立衛生研究院(NIH)在內的美國聯邦機構提供的資金用於在中國進行的「功能獲得」研究，以及禁止美國資助武漢病毒研究所。

所謂的「功能獲得」研究是用於描述以增加致病性，傳播性或宿主範圍的方式改變生物體或疾病的任何醫學研究領域的術語。這類研究通常用來預測新出現的傳染病或是開發疫苗和治療劑。

在美國要求對新冠病毒是否源自實驗室洩露展開全面調查時，共和黨參議員保羅(Rand Paul) 25日提出了前述第一項修正案，並把「功能獲得」研究定義為「任何可合理預期為流感、中東呼吸綜合征(MERS)或薩斯(SARS)病毒賦予屬性，從而使該病毒在哺乳動物中增強致病性或傳播性的研究項目」。

另一項修正案是由共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）提出，阻止美國對武漢病毒研究所的任何資助。

審查中國捐贈

路透社報導，美國共和黨參議員裡希 (Jim Risch)和魯比奧 (Marco Rubio)以及民主黨參議員梅嫩德斯(Bob Menendez )和卡丁 (Ben Cardin)26日也提出立法，要求對中國給美國大學的主要贈款或合同進行國家安全審查，要求聯邦政府的美國外國投資委員會（CFIUS）審查價值超過100萬美元的中國贈款和合同。

這項內容廣泛的法案可能最快於本周在參議院進行表決。在送交白宮供總統拜登簽署成為法律之前，還必須在眾議院獲得通過。

此前，許多高校對美國政府的做法表示反對，認為要求美國外國投資委員會對所有外國捐贈進行審查將給美國學校帶來耗時和昂貴的負擔，可能會使他們失去重要的國際研究工作。在這種擔憂下，最終這項立法審查僅僅局限於中國。

中國派往美國大學學習的學生比任何其他國家都多，而且是美國高等教育的最大外國捐款來源，自2014年以來，中國的捐款超過10億美元。

(美聯社、法新社、路透社)

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