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WhatsApp狀告印度政府 指新規定生效恐侵犯隱私

中央社 / 新德里25日綜合外電報導

消息人士表示，即時通訊軟體WhatsApp已在德里高等法院對印度政府提出告訴，以圖阻止侵犯隱私權的新規定於明天生效。

消息人士向路透社表示，這起訴訟要求德里高等法院宣告，印度實施的新規定之一侵犯了憲法保障的隱私權，因為其中載明，在當局要求時，社群媒體公司必須透露「消息最初發送者」的身分。

印度警方本週突襲推特辦公室後，印度政府與科技公司的緊張關係升溫。推特曾將印度執政黨發言人和其他人的推文標記為「操弄媒體」，指其中含有捏造的內容。

新德里當局並催促科技公司，移除當局認為與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情有關的不實資訊，以及某些批評政府因應危機不力的貼文。印度單日死亡數高達千人。

儘管新法僅要求WhatsApp揭露被控有不法行為且犯行確實者的身分，但WhatsApp表示，實際上無法獨力做到此事。因為訊息是以端對端方式加密，WhatsApp指出，若要遵守法律規定，那就必須同時對訊息接收者和發送者解除加密。WhatsApp在印度有5億用戶。

WhatsApp對記者的訪問發表聲明回應：「要求通訊App『追蹤』聊天內容，無異於要求我們對WhatsApp上的每條訊息都留下指紋，這將解除端對端加密，基本上侵犯了大家的隱私權。」

印度 隱私權 疫情

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