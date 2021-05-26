敘利亞持續內戰 阿薩德仍走向第四次總統任期

自2011年以來，敘利亞一直處於內戰之中，但主要因俄羅斯和伊朗的支持，巴沙爾·阿薩德（Baschar al-Assad）始終能一再重新獲得並鞏固對敘利亞大部地區的控制。

大選之日，人們看到，在大馬士革大學，眾多巴士停在校園外，成百上千學生排隊投票。一些學生高呼「我們願以我們的鮮血和靈魂，為你犧牲我們的生命，巴沙爾」。一名自稱阿瑪爾的學生說，「我們是來為總統巴沙爾·阿薩德投票的 。沒有他，敘利亞就不是敘利亞了。」

當局希望通過這次選舉表明，盡管發生內戰，但國家仍正常運轉。據不願透露姓名的官員提供的消息，最近幾天已組織集會，以確保有較高的選民投票率。

阿薩德政權所依賴的強大的國家安全機構也明確要求高級官員們參加投票。一名政府官員在拉塔基亞（ Latakia）告訴路透社，「我們被告知，必須去投票 ，否則，就要面對後果」。

德、美、法、意、英等國在周三的一份聯合聲明中，強烈抨擊這次選舉，並重申了對反對派的支持承諾。

2000年，其父哈菲斯·阿薩德在統治了敘利亞30年後去世，巴沙爾·阿薩德上台 。

10年前，敘利亞內戰爆發，持續迄今，數十萬人被殺害，1100萬人--約為該國人口一半--流離失所。

（路透社）

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