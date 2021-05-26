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籲釋放異議記者 摩洛哥維權人士被趕

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
摩洛哥人權活動家發起抗議，要求政府釋放異議記者，但遭警方強制驅離。圖為摩洛哥警官。(photo by H Anderson on Wikimedia under CC2.0)
摩洛哥人權活動家發起抗議，要求政府釋放異議記者，但遭警方強制驅離。圖為摩洛哥警官。(photo by H Anderson on Wikimedia under CC2.0)

摩洛哥人權活動家發起抗議，要求政府釋放異議記者，但遭警方強制驅離。摩洛哥人權活動家25日在議會外靜坐抗議，要求政府釋放異議記者賴索烏尼和拉迪，兩人都因性虐待指控被捕，但他們都認為此指控是出於政治因素，儘管當地人權活動家呼籲摩洛哥當局立即釋放異議記者，但當局仍堅稱警察和法院只是在執行國家法律。

根據《路透社》與《摩洛哥世界新聞》報導，摩洛哥人權活動家25日在議會外抗議，要求政府釋放異議記者賴索烏尼和拉迪，但遭摩洛哥當局阻止。警察人數遠超過試圖在議會前靜坐抗議的少數人權活動家，他們都遭警方用防暴盾牌驅離。

審前拘留中的賴索烏尼和拉迪案件，都引起了國際人權組織的批評，他們都分別因性虐待指控而被捕，而他們都否認，認為是出於政治動機。賴索烏尼已被關押1年，他的妻子和維權人士表示，絕食使他的身體健康狀況惡化，並呼籲立即釋放他。但監獄當局說，他的健康狀況正常，且他的身體狀況每天都受到醫療監督。

團結委員會的里亞迪告訴記者說：「我們來這裡，是為了要求釋放賴索烏尼和拉迪，以及譴責他們遭受到的政府過失及被任意居留。」她補充說，新聞記者並不是要求豁免權，他們只是希望能自由地為自己辯護，在審判中證明自己無罪。

在今年1月份時，一個摩洛哥人權團體描述，越來越多案件以審前拘留來侵害人權。但摩洛哥當局否認發起反對言論自由的運動，稱警察和法院只是在執行國家法律。

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人權 警察 監獄

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